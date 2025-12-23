Đường ven sông có biệt thự 100 tuổi ở Đồng Nai sắp thông xe

Dự án đường ven sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên chạy từ cầu Hóa An đến giáp ranh phường Tân Triều, sau hơn 4 năm thi công và nhiều lần điều chỉnh do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đang tăng tốc và dự kiến thông xe vào cuối năm.

Những ngày cuối tháng 12, ghi nhận tuyến đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5km qua phường Trấn Biên đã gần như được mở thông suốt, dọc tuyến đường đã thi công thảm bê tông nhựa mặt đường, thi công bó vỉa và dải phân cách giữa, hệ thống chiếu sáng.

Tuyến đường gồm 6 làn xe, rộng 34m, có vỉa hè, dải phân cách, chiếu sáng và công viên ven sông. Hiện, nhiều đoạn đường ven sông đã hoàn thành, người dân tranh thủ đi lại, đạp xe, đi thể dục, mở cửa hàng buôn bán dọc tuyến đường.

Để kịp tiến độ thông xe cuối năm, những ngày qua, các nhóm công nhân hối hả, tăng tốc thi công các hạng mục còn lại như lót gạch vỉa hè.

Hàng trăm cây giáng hương được đơn vị thi công gấp rút trồng dọc 2 bên tuyến đường tạo mảng xanh cho dự án.

Hệ thống cáp điện, cáp quang viễn thông được ngầm hóa đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ cho tuyến đường ven sông.

Hệ thống lan can dọc sông Đồng Nai cơ bản thi công hoàn tất. "Trước đây, con đường này như một khu đầm lầy, đi lại vô cùng khó khăn. Sau thời gian xây dựng, người dân chúng tôi rất phấn khởi vì thấy không gian sống thay da đổi thịt", ông Nguyễn Đăng Giảng (70 tuổi, phường Trấn Biên) chia sẻ.

Dự án đường ven sông Đồng Nai là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai được triển khai trên địa bàn phường Trấn Biên sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực phường và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đoạn qua “biệt phủ” Võ Hà Thanh đang khẩn trương thi công hoàn thiện do điều chỉnh dự án để bảo tồn công trình này. Dự kiến đoạn đường qua "biệt phủ" Võ Hà Thanh sẽ kịp về đích vào cuối năm.

Ông Nguyễn Đình Long, Giám đốc Công ty TNHH Vân Nga Phát, thành viên Liên danh thi công dự án, cho biết sau khi có quyết định điều chỉnh dự án, nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công nắn đoạn tuyến đi qua khu vực "biệt phủ" cổ Võ Hà Thanh để bảo tồn công trình này.

Ngoài việc điều chỉnh lại thiết kế dự án do ảnh hưởng "biệt phủ" Võ Hà Thanh thì tuyến đường gặp trở ngại khi đoạn cuối tuyến (gần khu du lịch Bửu Long) có một tảng đá to nhô cao lên khỏi mặt đất khoảng 3m, nằm án ngữ trong phần đất dự án.

Theo Chủ đầu tư dự án, cục đá nằm trong khu dân cư không thể dùng phương án nổ mìn, nên phải dùng máy xúc lắp búa phá đá để thi công.

Ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 1, UBND tỉnh Đồng Nai, cho hay theo tiến độ dự án đường ven sông Đồng Nai cơ bản hoàn thành vào cuối năm, sau đó tiến hành nghiệm thu để đưa vào vận hành khai thác.

Dự kiến, đêm 31/12 tới, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ người dân tại tuyến đường ven sông Đồng Nai này. Đây là điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất của tỉnh Đồng Nai dịp giao thừa đón năm mới 2026.

Dự án đường ven sông Đồng Nai là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh Đồng Nai triển khai trên địa bàn TP Biên Hòa cũ (nay là phường Trấn Biên) có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Trong đó, 1.339 tỷ đồng dành cho việc xây dựng đường (khởi công cuối năm 2021); còn 613 tỷ đồng làm kè ven sông (khởi công cuối năm 2022).

Khi hoàn thành, tuyến sẽ giảm tải cho các trục đường hiện hữu, mở ra không gian dịch vụ – du lịch ven sông, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm tỉnh Đồng Nai. (Đồ họa: Google Maps).