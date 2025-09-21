Cục Đường bộ cảnh báo đường Chơn Thành - Đức Hòa chậm tiến độ

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), sản lượng dự án đạt 79%, chậm 5,5% so với kế hoạch. Dù Bộ Xây dựng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị vẫn chưa tập trung, thiếu chủ động trong việc huy động vật liệu phục vụ thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ rõ tiến độ thi công rất chậm tại nhiều đoạn, tuyến được xác định là đường găng của dự án. Đặc biệt, đoạn tuyến từ Km52 đến Km57+400 thuộc gói thầu XL2 gần như không có chuyển biến.

Công trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, công tác đắp gia tải đoạn Km60+200 đến Km62+454 đã không được hoàn thành trước ngày 15/8 như cam kết. Nhiều đoạn đã thi công xong kết cấu áo đường, nhưng vẫn chưa hoàn thiện phần lề đất và ốp mái taluy.

Nhà chức trách đường bộ nhận định việc chỉ đạo điều hành của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (PMU đường Hồ Chí Minh) chưa quyết liệt. Chủ đầu tư chưa kịp thời đưa ra giải pháp xử lý với các đơn vị thi công chậm trễ.

Đánh giá khối lượng thi công còn lại rất lớn, điều kiện thời tiết bất lợi, Cục Đường bộ cảnh báo dự án không thể hoàn thành theo kế hoạch nếu các đơn vị không nỗ lực vượt bậc trong tổ chức thi công.

Để kiểm soát chất lượng và tiến độ, Cục Đường bộ yêu cầu PMU đường Hồ Chí Minh đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công các đoạn chậm tiến độ.

Đối với các nhà thầu không có chuyển biến tích cực và không có khả năng bù lại tiến độ đã mất, chủ đầu tư được xử lý vi phạm theo quy định của hợp đồng và pháp luật liên quan.

Với đoạn tuyến cần xử lý nền đất yếu, tư vấn giám sát và nhà thầu phải rà soát số liệu quan trắc, tốc độ lún, tính toán để quyết định thời gian gia tải; khẩn trương hoàn thành xử lý nền đất yếu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.