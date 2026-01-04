Tổng thống Zelensky: Ukraine cần binh sĩ Pháp - Anh để đảm bảo an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Bất kỳ bảo đảm an ninh nào trong tương lai dành cho Ukraine đều phải bao gồm sự hiện diện thực tế của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 3/1, nhấn mạnh rằng lực lượng từ Pháp và Anh là yếu tố thiết yếu để bảo đảm hòa bình.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Kiev và các đối tác tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp với các cố vấn của các nhà lãnh đạo phương Tây tại Kiev, ông cho biết hiện vẫn chưa có phiên bản cuối cùng của thỏa thuận bảo đảm an ninh, nhưng nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của các quốc gia nước ngoài là yếu tố bắt buộc trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

“Không nghi ngờ gì, sự hiện diện quân sự (của nước ngoài) là quan trọng đối với chúng tôi. Và rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng cho điều này. Nhưng sự hiện diện quân sự là một trong những yếu tố then chốt, và thậm chí sự tồn tại của Liên minh các bên sẵn sàng hành động còn phụ thuộc vào việc họ có sẵn sàng tăng cường hiện diện hay không”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky thừa nhận rằng một số thành viên trong liên minh có thể cuối cùng sẽ không triển khai quân, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn tồn tại những yêu cầu tối thiểu.

“Anh và Pháp là các nước đồng chủ trì (Liên minh các bên sẵn sàng hành động). Sự hiện diện quân sự của họ là bắt buộc”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm rằng danh sách cuối cùng các quốc gia sẵn sàng triển khai quân sẽ chỉ rõ ràng sau khi hoàn tất các quy trình phê chuẩn của quốc hội tại các nước đối tác.

“Có yếu tố nghị viện, bởi vì ngay cả khi một nhà lãnh đạo sẵn sàng đưa ra những quyết định nhất định, sẵn sàng giúp Ukraine, thậm chí nếu quân đội sẵn sàng hiện diện tại Ukraine, thì theo hiến pháp của nhiều quốc gia châu Âu, vẫn cần có sự ủng hộ của quốc hội", ông nói.

Liên minh các bên sẵn sàng hành động được thành lập vào tháng 3 năm ngoái với mục tiêu là một nhóm các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh dựa trên sự đồng thuận của NATO.

Những cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida vào cuối năm ngoái.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một dự thảo thỏa thuận nêu các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Trước đó, Ukraine và châu Âu đã phản đối kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất vì cho rằng có nhiều yếu tố có lợi cho Nga.

Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky ngày 28/12, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình đang ở “giai đoạn cuối”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Các cuộc gặp này chưa tạo ra đột phá. Sau cuộc trao đổi với ông Trump, ông Zelensky đã tham gia một cuộc gọi chung với các nhà lãnh đạo châu Âu. Về phía mình, ông Trump cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.