Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chiều 21/9, tiếp tục lịch trình trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng đoàn đại biểu đã đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đón tiếp ông Antonio Costa và đoàn có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương.

Hướng dẫn viên của Văn Miếu cũng đã giới thiệu khái quát về lịch sử và ý nghĩa của khu di tích, đồng thời đưa đoàn tham quan lần lượt qua khu Nhập Đạo và khu Thành Đạt - hai không gian tiêu biểu trong hành trình tri thức của người xưa.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng đoàn đại biểu dừng chân trước Khuê Văn Các và chụp hình lưu niệm. Khuê Văn Các cũng là biểu tượng chính của Thủ đô Hà Nội.

Đoàn tiếp tục vào tham quan khu vườn bia Tiến sĩ, nơi ghi danh những bậc hiền tài xưa.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tỏ ra rất thích thú khi nghe thuyết minh viên giới thiệu về ý nghĩa của 82 bia tiến sĩ đặt trên lưng rùa đá. Năm 2010, UNESCO đã công nhận bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám là di sản tư liệu của quốc tế.

Sau đó, đoàn tiến đến khu vực cổng Đại Thành, tham quan trung tâm của quần thể di tích.

Trước đây, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Ngày nay, nơi đây không chỉ là địa điểm vinh danh, khen thưởng những học sinh xuất sắc mà còn là không gian diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, truyền thống, dân gian, góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa cổ truyền.

Việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm điểm đến tham quan mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng và đề cao truyền thống hiếu học của người Việt Nam.

Trước khi rời Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã ghi lưu bút, bày tỏ ấn tượng và sự trân trọng đối với giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao tặng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa món quà lưu niệm là cuốn sách “Văn Miếu - Quốc Tử Giám thời Pháp thuộc” được xuất bản bằng tiếng Pháp.