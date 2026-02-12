Văn Miếu rộn ràng du khách xin chữ

Chiều 11/2, tại Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng Xuân mới.

Theo ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Hội chữ Xuân năm nay mang chủ đề “Quốc học”, gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Chủ đề này nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục nước nhà, khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài, những giá trị bền vững đã hun đúc nên bản sắc văn hoá Thăng Long - Hà Nội và dân tộc Việt Nam.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 ghi dấu bước đổi mới rõ nét trong tổ chức không gian và nội dung hoạt động, với việc cải tạo, chỉnh trang toàn diện cảnh quan Hồ Văn, tạo nên một không gian Xuân trang nhã, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại.

Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp của các nhà hoạt động thư pháp được lựa chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch.

18 năm gắn bó khu vực Hồ Văn, nhà thư pháp Hoàng Anh Diệp là “bà đồ” duy nhất tại Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026.

Bà Diệp cho biết, vào dịp đầu năm mới, người dân thường đến xin chữ với mong muốn cầu bình an, may mắn và tài lộc. Mỗi con chữ không chỉ mang ý nghĩa chúc phúc đầu xuân mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng về một năm mới thuận hòa, hanh thông.

Phương Anh (Hà Nội) chụp ảnh cùng nhà thư pháp Hoàng Anh Diệp sau khi xin chữ “Bình An”, với mong muốn năm mới an lành, suôn sẻ.

Bên cạnh trải nghiệm xin chữ tại Hồ Văn, các khu chức năng được quy hoạch khoa học, mạch lạc, gồm khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu làng nghề truyền thống và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

Không gian này trở thành điểm đến lý tưởng để du khách chụp ảnh, cảm nhận và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Không gian đặc biệt tràn ngập sắc xuân tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm.

Không gian giao hòa giữa tre Việt mộc mạc và sắc xuân rực rỡ được bài trí hài hòa với những câu đối, tranh dân gian, biểu tượng 2026... trở thành điểm dừng chân để du khách chụp ảnh, thưởng lãm và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm.

Những ngày cận Tết, phố Quốc Tử Giám luôn đông đúc, nhộn nhịp, nhiều thời điểm ùn tắc do nhu cầu người dân và du khách tìm về khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng cao.