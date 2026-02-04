Đơn vị chỉnh trang nói gì về màu sơn hồ Con Rùa, họa tiết ở chợ Bến Thành?

Trước những ý kiến chưa thống nhất từ dư luận liên quan đến các công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn TPHCM vừa qua, ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM đã tổ chức cuộc họp với các bên nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý và tìm kiếm giải pháp thời gian tới. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Sở VHTT, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, chính quyền địa phương, Công ty Khang Điền cùng chính quyền địa phương.

Thời gian qua, việc chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Bến Thành và hồ Con Rùa tại TPHCM nhận được nhiều góp ý từ giới chuyên gia, người dân, dư luận và các cơ quan liên quan. Ngoài dư luận hưởng ứng, cổ vũ việc xã hội hóa việc chỉnh trang đô thị, mang lại diện mạo mới cho các công trình công cộng, vấn đề màu sắc, cách thức thực hiện, tính thẩm mỹ tại một số hạng mục còn gặp những ý kiến khác nhau.

Cần hài hòa giữa chỉnh trang và bảo tồn

Theo Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Nguyễn Minh Nhựt, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều ý kiến công khai và trên không gian mạng liên quan đến việc chỉnh trang một số công trình, địa điểm trên địa bàn thành phố. Các ý kiến tập trung vào các di tích đã được xếp hạng, công trình nằm trong danh mục kiểm kê di tích, cũng như một số địa điểm chưa được xếp hạng nhưng có tác động nhất định đến cảnh quan đô thị chung, đặc biệt là việc chỉnh trang tại Chợ Bến Thành và hồ Con Rùa.

PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo Sở VHTT TPHCM cho biết, trong quá trình góp ý trước khi thực hiện chỉnh trang, sở đã nêu 3 quan điểm chính. Việc chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông, không gian công cộng theo chỉ đạo của Thường trực UBND TPHCM là cần thiết, góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Sở VHTT cũng nhận định, đối với các công trình như chợ Bến Thành và trụ sở Hỏa Xa, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan cần lưu ý sự chấp thuận của tổ chức quản lý trực tiếp công trình; đảm bảo chất lượng kỹ thuật; màu sắc phải đúng với màu hiện hữu, đồng thời giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí đặc trưng nếu có.

Màu sơn mới của công trình hồ Con Rùa tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Hạng mục tháp tại khu vực hồ Con Rùa, dù chưa được xếp hạng di tích và chưa nằm trong danh mục kiểm kê di tích, nhưng là công trình đã ăn sâu trong tiềm thức người dân thành phố. Do đó, việc chỉnh trang cần đặc biệt lưu ý đến màu sắc hiện hữu, tuân thủ quy trình kỹ thuật và đảm bảo chất lượng công trình.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, trong quá trình triển khai, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau, tập trung chủ yếu vào 2 khu vực là không gian trước chợ Bến Thành và khu vực hồ Con Rùa. Sở Văn hóa và Thể thao đang tiếp tục theo dõi, phối hợp các đơn vị liên quan để kịp thời có ý kiến chuyên môn phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa chỉnh trang đô thị và bảo tồn giá trị cảnh quan, văn hóa.

Khang Điền nói làm đúng hướng dẫn

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền Lê Hoàng Khởi, việc chỉnh trang các công trình, nút giao thông và không gian công cộng trên địa bàn TPHCM được triển khai trên cơ sở chấp thuận của UBND TPHCM, tuân thủ đầy đủ quy trình, ý kiến chuyên môn của các sở, ngành liên quan.

Năm 2025, doanh nghiệp này tham gia chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. Trên cơ sở kết quả đạt được, Khang Điền tiếp tục đề xuất mở rộng phạm vi thực hiện. Sang năm 2026, đơn vị đã triển khai chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành, khu vực hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, tòa nhà Hỏa Xa cùng một số tuyến đường trung tâm.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Khang Điền Lê Hoàng Khởi phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Q.Huy).

Về cơ sở pháp lý, ngày 7/1, Văn phòng Thành ủy truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương cho Khang Điền thực hiện chỉnh trang các công trình nêu trên. Ngày 13/1, Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường để nghe doanh nghiệp trình bày phương án thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã lấy ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời tiếp thu các góp ý chuyên môn.

Ngày 15/1, Khang Điền có văn bản chính thức trình phương án chỉnh trang, hoàn thiện theo kết luận cuộc họp và ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao. Sau đó, Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND TPHCM xem xét, chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng, đồng ý để Khang Điền tổ chức tài trợ và trực tiếp thi công, yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/2.

Theo phương án được phê duyệt, quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn mới tường ngoài, giữ nguyên họa tiết trang trí, thay thế các thiết bị chiếu sáng hư hỏng; tòa nhà Hỏa Xa được sơn lại theo màu sắc hiện hữu; tượng đài Phù Đổng Thiên Vương được làm mới bề mặt. Khu vực vòng xoay hồ Con Rùa được sơn lại tháp với gam màu sáng như trắng hoặc trắng xám; một số tuyến đường trung tâm được chỉnh trang mặt đứng các công trình dọc tuyến.

Màu sơn mới của chợ Bến Thành và khu vực quảng trường phía trước (Ảnh: Nam Anh).

Trong các hạng mục triển khai, chợ Bến Thành và tòa nhà Hỏa Xa là các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích. Các hoạt động chỉnh trang tại đây được thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, phù hợp phương án đã được Sở Xây dựng trình UBND TPHCM.

Riêng hồ Con Rùa - hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận - Khang Điền cho biết đang thực hiện đúng màu sắc theo góp ý của Sở Xây dựng.

“Trong quá trình thi công, đơn vị tiếp nhận ý kiến về màu cầu thang theo hiện trạng cũ là xanh, sau đó được kiểm tra và điều chỉnh sang màu xám theo yêu cầu chuyên môn. Đối với tháp trung tâm, từ phương án ban đầu sơn trắng, doanh nghiệp đã thực hiện sơn màu vàng theo góp ý của Sở Xây dựng”, Phó Tổng Giám đốc Khang Điền nói.

Đối với quảng trường trước chợ Bến Thành, Khang Điền đề xuất phương án sơn nền xanh lá kết hợp trang trí họa tiết. Do công trình mang tính chất tạm thời, trong giai đoạn chờ triển khai công trình ngầm, doanh nghiệp lựa chọn họa tiết hình sóng với màu sắc tươi mới, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết.

Theo đại diện đơn vị tài trợ, hạng mục quảng trường trước chợ Bến Thành có thể thay đổi màu sắc theo các chủ đề, phong cách khác nhau khi cần thiết. Do đó, đơn vị sẵn sàng điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng khi nhận được góp ý.