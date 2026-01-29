Hồ Con Rùa phủ sắc xanh ngọc sau một tuần chỉnh trang

Sau khoảng một tuần chỉnh trang, Hồ Con Rùa (phường Xuân Hoà, TPHCM) đã mang một diện mạo mới trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

Công trình Hồ Con Rùa được xây dựng từ năm 1965, trên nền đất từng là cổng Khảm Khuyết của Thành Gia Định xưa. Trải qua nhiều lần chỉnh trang, Hồ Con Rùa hiện mang dáng dấp một quảng trường, tiểu công viên với hồ nước trung tâm, các bậc ngồi và lối đi bộ bao quanh.

Hồ Con Rùa hiện là nút giao của các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch - Võ Văn Tần - Trần Cao Vân. Đây là một trong những không gian công cộng lâu đời và quen thuộc với người dân TPHCM.

Khu vực đài nước, hạng mục điểm nhấn của Hồ Con Rùa được sơn màu trắng, xanh ngọc.

Phần đỉnh tháp cũng đã được sơn theo gam màu tươi mới, đồng bộ với tổng thể chỉnh trang. Theo chia sẻ của đơn vị thi công, phần đỉnh tháp sẽ được sơn lại màu vàng nhạt để tạo điểm nhấn cho không gian.

Cầu thang đi lên tháp nước được sơn màu xanh ngọc, khác hẳn với diện mạo trước giờ của công trình này.

Phần dưới của tháp nước đã được sơn phủ trắng, không còn những dấu vẽ bẩn như trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có khoảng 20 công nhân đang thi công các hạng mục chỉnh trang ở hồ.

Các tiểu cảnh hoa cũng được bố trí khéo léo, điểm xuyết quanh khu vực hồ, kết hợp với những chiếc xuồng chở hoa mang màu sắc sinh động, gợi không khí xuân đang đến rất gần.

Hệ thống chiếu sáng thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp cũng đã được thay mới trong đợt này.

Cùng với đó, các hạng mục như vạch kẻ đường, bó vỉa, bồn cây được chỉnh trang lại, vỉa hè được vệ sinh sạch sẽ, trồng mới cây xanh và làm mới mặt ngoài một số công trình lân cận, góp phần cải thiện diện mạo không gian công cộng trung tâm thành phố.

Vợ chồng anh Jainam (30 tuổi, đến từ Ấn Độ) chia sẻ đây là lần đến Việt Nam. Trước đó anh đã du lịch qua các nơi như Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng và lần này là đến TPHCM.

“Tôi rất ấn tượng với mọi thứ ở thành phố này, nhất là về đồ ăn, con người và cảnh quan. Với hồ Con Rùa, tôi thấy thiết kế khá lạ và bắt mắt nên đã dừng chân chụp hình cùng vợ ở đây", anh Jainam chia sẻ.

Sau hơn 60 năm tồn tại, Hồ Con Rùa không chỉ là một vòng xoay giao thông, mà còn là một phần ký ức đô thị của người dân thành phố, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong nhịp sống hiện đại.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt kế hoạch cải tạo 7 khu vực trọng điểm, bao gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Dự án dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), nhằm mang đến một diện mạo mới mẻ và tràn đầy sức sống cho thành phố trong dịp Tết cổ truyền.