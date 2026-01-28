"Sóng nước bập bềnh" trước chợ Bến Thành sau 10 ngày chỉnh trang

Sau 10 ngày khẩn trương chỉnh trang, chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM) đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, rực rỡ và lộng lẫy, sẵn sàng đón chào Tết Bính Ngọ 2026. Công trình biểu tượng gần 112 năm tuổi của thành phố đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách.

Chợ Bến Thành, được xây dựng từ năm 1912 và hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 1914, có diện tích 13.000m2, tọa lạc tại giao lộ các tuyến đường Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Đây là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và lịch sử của TPHCM.

Khu vực phía trước chợ Bến Thành được sơn màu tạo hình "sóng nước bập bềnh".

Dù công tác chỉnh trang vẫn chưa hoàn tất, hình ảnh chợ Bến Thành với diện mạo mới đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Toàn bộ mái ngói của chợ đã được sơn mới màu đỏ rực rỡ, kết hợp với bề mặt chợ được sơn màu vàng kem, làm nổi bật các chi tiết chữ trắng và họa tiết cửa chợ.

Dòng chữ "Chợ Bến Thành" và chiếc đồng hồ biểu tượng tại cửa chính cũng được sơn sửa, mang lại vẻ tươi mới cho công trình lịch sử này.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng chục công nhân đang làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành các hạng mục chỉnh trang.

Diện mạo mới đầy rực rỡ của chợ Bến Thành đã khiến nhiều người dân và du khách thích thú, dừng chân chụp ảnh lưu niệm.

Chị Lê Thị Mai Thảo chia sẻ: "Hình ảnh chợ Bến Thành đã rất khác so với mọi ngày chúng tôi thấy. Không còn một màu cũ kĩ theo thời gian, công trình giờ đây đã được khoác lên một chiếc áo mới vô cùng lộng lẫy, rất phù hợp cho dịp Tết cổ truyền của dân tộc".

Không chỉ chợ Bến Thành, khu vực quảng trường trước chợ cũng được trang hoàng thêm nhiều tiểu cảnh rực rỡ để đón Tết.

Dù bên ngoài đang thi công khẩn trương, hoạt động mua bán và tham quan bên trong chợ vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng.

Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành cũng được sơn màu tạo hình tựa sóng nước, mang đến một không gian mới lạ và sinh động.

Việc tạo hình "sóng nước" hay các mảng màu "pop art", rực rỡ tại sảnh trước chợ Bến Thành là một phần trong kế hoạch cải tạo, trang trí chỉnh trang đô thị trung tâm TPHCM, mang đến diện mạo mới lạ, hiện đại nhưng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều về sự hài hòa kiến trúc.

Hiện tại, các công nhân đang tích cực trồng hoa và cây xanh xung quanh quảng trường, hứa hẹn một không gian xanh mát và tươi mới cho khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh chợ Bến Thành, các công trình kiến trúc xung quanh cũng được chỉnh trang đồng bộ. Tòa nhà di sản kiến trúc hỏa xa (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) đang được sơn sửa mặt tiền, góp phần tạo nên một tổng thể hài hòa và đẹp mắt.

Các dãy nhà trên đường Lê Lợi cũng được sơn lại mặt tiền, cùng với việc cải tạo vỉa hè, dải phân cách và ốp đá granite, tạo sự đồng bộ và khang trang cho tuyến đường này.

Trước đó, UBND TPHCM đã phê duyệt kế hoạch cải tạo 7 khu vực trọng điểm, bao gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Dự án dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), nhằm mang đến một diện mạo mới mẻ và tràn đầy sức sống cho thành phố trong dịp Tết cổ truyền.