Các hội chuyên ngành muốn chợ Bến Thành, hồ Con Rùa trở về màu nguyên bản

Ngày 4/2, tại cuộc họp giữa Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM và các bên liên quan nhằm tiếp thu ý kiến, tìm kiếm phương án cho việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn, đại diện lãnh đạo các hội chuyên ngành trên địa bàn đã gửi tới nhiều góp ý xoay quanh diện mạo của chợ Bến Thành và hồ Con Rùa. Đây là những dự án chỉnh trang tại TPHCM được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Lãnh đạo Hội Di sản văn hóa, Hội Kiến trúc sư, Hội Mỹ thuật TPHCM đều cho rằng việc các đơn vị tư nhân tham gia cùng thành phố trong việc chỉnh trang đô thị là điều nhân văn và rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, phương pháp thực hiện và cách làm còn nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Khu vực mái và quảng trường trước chợ Bến Thành sau khi chỉnh trang (Ảnh: Nam Anh).

Phó Chủ tịch thường trực Hội Di sản văn hóa TPHCM Phạm Dương Mỹ Thu Huyền cho biết, chợ Bến Thành là di tích cấp thành phố, việc chỉnh trang không được làm ảnh hưởng kết cấu. Mái chợ là bộ phận cấu thành di tích, mọi thay đổi về màu sắc đều cần có ý kiến cơ quan quản lý và hội đồng tư vấn.

Theo chuyên gia, việc chỉnh trang chợ Bến Thành mang tính đặc thù, không thể so sánh với các hạng mục cảnh quan trên trục đường Lê Lợi mà Khang Điền đã thực hiện trước đây. Hồ Con Rùa cũng là địa điểm gắn liền với ký ức người dân TPHCM nên cần những tính toán kỹ lưỡng.

"Thương xá Tax hay tòa nhà Bưu điện TPHCM cũng chưa phải di tích nhưng việc chỉnh trang trước đây đều có những tính toán, điều chỉnh phù hợp về màu sơn. Các công trình, địa điểm mang dấu ấn đô thị cần phải thận trọng", bà Huyền góp ý.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Di sản văn hóa TPHCM Phạm Dương Mỹ Thu Huyền (Ảnh: Q.Huy).

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM Nguyễn Trường Lưu cho rằng chủ trương làm đẹp đô thị là cần thiết nhưng mỗi công trình đều có đặc điểm riêng. Với chợ Bến Thành, màu mái hiện tại có phần chưa phù hợp.

Giải pháp được vị chuyên ra đưa ra là sơn lại màu mái chợ Bến Thành theo gam đỏ nâu trầm, tiệm cận màu gốc, tránh các sắc đỏ tươi gây “lệch tông” trong không gian.

Đối với khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM góp ý các đơn vị cần trả lại nguyên trạng mặt đường nhựa. Để tạo điểm nhấn cảnh quan, thành phố có thể bài trí, sắp xếp chậu hoa, đồ trang trí phù hợp với từng thời điểm trong năm.

Đối với việc chỉnh trang khu vực hồ Con Rùa, KTS Nguyễn Trường Lưu cho biết, đây là công trình đánh dấu một thời kỳ phát triển, ăn sâu vào tiềm thức người dân. Công trình được xây dựng theo cách đổ bê tông trần để khoe màu sắc vật liệu. Các vành đai của hồ được làm từ vật liệu đá, gốm nên việc sơn lại cũng không hợp lý.

"Góp ý của tôi là sơn lại mái, ngói của chợ Bến Thành phù hợp màu gốc. Thứ hai là rửa sạch màu sơn, trả lại màu sắc nguyên bản của hồ Con Rùa", KTS Nguyễn Trường Lưu nói.

Lãnh đạo các hội chuyên ngành tại TPHCM cho rằng cần trả lại màu sắc nguyên bản cho hồ Con Rùa (Ảnh: Nam Anh).

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM Nguyễn Xuân Tiên thông tin, trong phương án chỉnh trang được phê duyệt, chợ Bến Thành giữ màu sắc gốc và không có họa tiết sóng nước phía trước; phương án chỉnh trang hồ Con Rùa cũng nêu rõ việc sơn lại màu trắng và xám, không có nội dung sơn lại màu xanh.

"Cần cạo bỏ hết lớp sơn, trả lại màu sắc nguyên bản. Vấn đề không phải đẹp hay xấu mà nằm ở việc thể hiện dấu ấn của một thời phát triển đô thị. Để rút kinh nghiệm, khi làm các công trình tương tự, thành phố cần có ý kiến của một đơn vị, hội đồng tư vấn về chuyên môn, di sản", Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM nêu.