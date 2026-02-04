TPHCM tiếp nhận góp ý trong các dự án chỉnh trang đô thị

Ngày 4/2, Văn phòng Thành ủy đã truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TPHCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TPHCM, các đơn vị đã sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Quảng trường phía trước chợ Bến Thành sau khi được chỉnh trang (Ảnh: Nam Anh).

Thành ủy TPHCM cho biết, đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của nhân dân và sự đồng hành, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

Trong quá trình thực hiện, một số công trình cụ thể như chỉnh trang cảnh quan trước chợ Bến Thành, khu vực hồ Con Rùa... ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội.

Để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, đồng thuận với chủ trương của TPHCM và sự tham gia hiệu quả, trách nhiệm của các doanh nghiệp, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.

Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu, tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).

Các đơn vị cần tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp. Thành phố cần chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.

Hồ Con Rùa tại TPHCM được sơn màu mới (Ảnh: Nam Anh).

Cùng ngày, UBND TPHCM cũng có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị về thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị. UBND TPHCM đánh giá việc thực hiện chỉnh trang một số công trình cụ thể thời gian qua đã góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm, được nhân dân quan tâm và bước đầu hình thành các điểm đến.

Các sở, ngành, đơn vị đã thực hiện đúng chủ trương, quy trình và quy định; phù hợp nguyên tắc bảo tồn di tích và chi tiết kiến trúc, có tính mỹ quan tổng thể với kiến trúc cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, một số nội dung chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu phương án xử lý phát sinh.

UBND TPHCM đã ghi nhận các ý kiến khác nhau, phản hồi của người dân và dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, kế hoạch của Thành ủy về chỉnh trang đô thị.

Các sở phải phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý tại các công trình đã, đang và sẽ chỉnh trang, tránh tình trạng thiếu thống nhất giữa các sở.

Các đơn vị cần chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý chuyên môn của các chuyên gia; kịp thời thông tin tuyên truyền; tiếp nhận và xử lý kịp thời ý kiến đóng góp của nhân dân.