Sở Xây dựng phản hồi đề nghị tạm dừng chỉnh trang hồ Con Rùa, chợ Bến Thành

Tối 2/2, phản hồi đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM về việc dừng chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và hồ Con Rùa, Sở Xây dựng TPHCM đánh giá việc chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành và các công trình không phải là di tích như: đài tháp, hồ nước, lối đi khu vực hồ Con Rùa,... tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm thành phố, được người dân quan tâm và trở thành điểm đến những ngày qua.

Đối với công tác bảo tồn công trình di tích (chợ Bến Thành, nhà hỏa xa) được chỉnh trang theo hướng bảo tồn nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc.

Sau 10 ngày khẩn trương chỉnh trang, chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM) khoác lên một diện mạo mới, rực rỡ, sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp ý, trao đổi. Sở Xây dựng cho biết, cơ quan này luôn cầu thị và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ.

Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị. Hình khối màu sơn trên nền quảng trường được thay đổi dễ dàng theo các phong cách và thời gian khác nhau.

Sở Xây dựng đánh giá việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố được đơn vị tài trợ triển khai tích cực, tâm huyết với mục tiêu chung làm đẹp và chỉnh trang, nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm, phù hợp quy định về bảo tồn công trình di tích kiến trúc, hài hoà giữa yếu tố văn hóa với thẩm mỹ, giữa ký ức và hiện đại.

Màu sơn mới của công trình hồ Con Rùa tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Chiều cùng ngày, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc chỉnh trang các công trình trên địa bàn do Công ty Khang Điền tài trợ và thi công.

Qua rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận thấy phương án chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và hồ Con Rùa mà Công ty Khang Điền trình lên có sự khác biệt về màu sắc và phạm vi thực hiện so với thực tế.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa xác định được các nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Tuy nhiên, việc thay đổi về màu sắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Từ đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng việc chỉnh trang khu vực quảng trường chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa; yêu cầu Công ty Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án đang thực hiện thi công, giải trình về sự khác biệt so với phương án đã được UBND TPHCM chấp thuận.

Cơ quan quản lý kiến trúc cũng đề nghị tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Mỹ thuật... và các chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị về phương án chỉnh trang, sau đó hoàn thiện phương án, báo cáo UBND TPHCM.

Màu sơn mới của chợ Bến Thành và khu vực quảng trường phía trước (Ảnh: Nam Anh).

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty Khang Điền đang chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn theo sự cho phép của UBND TPHCM gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đường Hàm Nghi, đường Hai Bà Trưng. Sở Xây dựng là cơ quan được giao chủ trì tổ chức triển khai.

"Qua quan sát thực tế và ý kiến phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về tính thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc…", văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu.

Đối với di tích chợ Bến Thành, Sở Quy hoạch - Kiến trúc dẫn lại ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao về việc sơn lại công trình phải được sự chấp thuận của tổ chức đang quản lý trực tiếp di tích; đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật; việc sơn lại phải theo đúng màu sắc hiện hữu, giữ nguyên đường nét, họa tiết trang trí.