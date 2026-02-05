Bí thư Trần Lưu Quang khảo sát chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát thực tế các công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm, bao gồm khu vực trước chợ Bến Thành, Vòng xoay Hồ Con Rùa và công viên nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Sau hơn hai tuần khẩn trương chỉnh trang, chợ Bến Thành (phường Bến Thành) đã hoàn tất việc "thay áo mới" để chào đón Tết Bính Ngọ 2026. Khu vực quảng trường trước chợ được sơn màu tạo hình tựa sóng nước, mang đến một không gian mới lạ và sinh động.

Đơn vị thi công cho biết, ý tưởng sử dụng họa tiết sóng nước bắt nguồn từ đặc trưng văn hóa - lịch sử Nam Bộ, gắn liền với hệ thống kênh rạch, bởi khu vực chợ Bến Thành khi xưa nằm bên bờ sông Bến Nghé. Việc đưa hình ảnh sóng nước vào quảng trường nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời kết nối yếu tố lịch sử với không gian đô thị hiện đại.

Dự án đã mở cửa đón người dân tham quan, chụp ảnh từ sáng 4/2.

Cũng trong ngày 4/2, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng. Công văn nêu rõ, một số công trình như chỉnh trang cảnh quan trước chợ Bến Thành, khu vực Hồ Con Rùa đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ người dân và dư luận xã hội.

Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TP phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.

Hồ Con Rùa, công trình được xây dựng từ năm 1965 trên nền đất từng là cổng Khảm Khuyết của Thành Gia Định xưa, đã trải qua nhiều lần chỉnh trang và hiện mang dáng dấp một quảng trường, tiểu công viên với hồ nước trung tâm, các bậc ngồi và lối đi bộ bao quanh.

Phần đỉnh tháp cũng đã được sơn theo gam màu tươi mới, đồng bộ với tổng thể chỉnh trang. Theo đơn vị thi công, đỉnh tháp sẽ được sơn lại màu vàng nhạt để tạo điểm nhấn cho không gian.

Trước đó, vào cuối tháng 1, khu vực này xuất hiện với gam màu xanh ngọc chủ đạo. Sau khi nhận ý kiến trái chiều, phần cầu thang từng sơn màu xanh đã được chuyển sang màu xám bạc để hài hòa với tổng thể.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại công viên trên khu đất vàng nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo các đơn vị phải giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là các nhà vệ sinh công cộng phải sạch sẽ và phục vụ miễn phí cho người dân.

Trước đó, chiều 25/1, đơn vị thi công đã bàn giao công trình cảnh quan tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) cho UBND phường quản lý và đưa vào phục vụ cộng đồng. Công viên được triển khai theo chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị", với định hướng tạo lập một không gian xanh có giá trị cả về cảnh quan, sinh thái và trải nghiệm tinh thần cho người dân thành phố.

Đây là công trình đầu tiên hoàn thành trong kế hoạch cải tạo 9 "khu đất vàng" ở TPHCM để người dân đón Tết.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết sau khi tiếp nhận bàn giao công trình từ nhà đầu tư, phường sẽ tiếp tục duy tu, chăm sóc để công trình luôn xanh, sạch đẹp.

"Với công trình tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, phường sẽ cho chăm sóc thường xuyên. Với công trình tại Hồ Con Rùa, ngoài việc duy tu chăm sóc, phường sẽ tiếp tục chỉnh trang, tổ chức nơi cho người dân đọc sách, ca múa nhạc", ông Nam nhấn mạnh.

Chủ trương sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân thành phố.