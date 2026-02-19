Mùng 3 Tết, cửa hàng mở cửa rầm rộ nhưng sức mua dè dặt

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày mùng 3 Tết, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau hai ngày đầu năm mới.

Tuy nhiên, sức mua nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với cao điểm cận Tết do phần lớn người dân tiếp tục du xuân, thăm hỏi họ hàng, nhu cầu mua sắm chủ yếu mang tính bổ sung.

Từ sáng nay, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart, WinMart, GO!, Aeon Mall đồng loạt mở cửa, triển khai nhiều chương trình khuyến mại khai xuân.

Cơ quan quản lý cho biết tại các chợ dân sinh, số lượng sạp hàng tăng rõ rệt so với mùng 1 và mùng 2. Hệ thống cửa hàng tiện lợi duy trì hoạt động xuyên Tết, bảo đảm nhu cầu mua sắm linh hoạt. Hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không ghi nhận đứt gãy nguồn cung hay khan hiếm cục bộ.

Người dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Dms).

Nhu cầu tiêu dùng tập trung vào thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt lợn, thịt bò, thủy hải sản; các mặt hàng phục vụ tâm linh như hoa tươi, trái cây dâng lễ, lễ hóa vàng cũng duy trì sức mua ổn định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết mặt bằng giá cơ bản tương đương giai đoạn cận Tết, chỉ tăng nhẹ cục bộ tại một số điểm bán nhỏ lẻ. Tại siêu thị, giá niêm yết ổn định, nhiều mặt hàng được giảm giá, góp phần giữ cân bằng cung cầu.

Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết, tập trung vào hàng thiết yếu, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử, pháo nổ và hoạt động thương mại điện tử. Thị trường cơ bản ổn định, chưa ghi nhận vụ việc nổi cộm quy mô lớn.

Dự báo những ngày tới, khi bước sang mùng 4 và các ngày tiếp theo, thị trường sẽ sôi động hơn song khó xuất hiện biến động lớn về giá. Nguồn cung dồi dào và hệ thống phân phối vận hành thông suốt được kỳ vọng tiếp tục giữ ổn định thị trường trong những ngày đầu năm mới.