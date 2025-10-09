Hình ảnh Bắc Ninh ngập lụt chưa từng thấy, nước lũ dâng cao 3-4m

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa lớn trong các ngày 6-7/10, cùng với việc nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về đã khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao vượt các mực nước lũ kỷ lục trước đây.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh là 18,37m (lúc 2h ngày 9/10), trên báo động 3 khoảng 2,37m; lũ tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,6m (lúc 3h), trên báo động 3 khoảng 1,3m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) là 0,08m.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, nước lũ dâng cao đã khiến hàng loạt các xã ven sông Thương của tỉnh Bắc Ninh như Tiên Lục, Bố Hạ... bị ngập lụt nghiêm trọng.

Từ trên cao nhìn xuống, giữa lớp mây mù dày đặc, vùng dân cư dọc sông Thương hiện lên như biển nước mênh mông.

Đường sá, nhà cửa, cây cối dường như đều biến mất dưới lớp nước đục ngầu, chỉ còn lác đác vài mái nhà lộ ra giữa không gian trắng xóa.

Khoảng 8h sáng nay, nhiều khu vực thuộc xã Tiên Lục, gần cầu Bố Hạ, đã chìm sâu trong làn nước lũ cao tới 4-5m, khiến hàng loạt thôn xóm bị cô lập hoàn toàn.

Con đường nối liền ra bên ngoài giờ chỉ còn là dải nước đục ngầu, cắt đứt nhịp giao thông và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Trong sáng 9/10, nước lũ tiếp tục dâng khiến hàng loạt các thôn như: Bến Phà, Bờ Nở, Xóm Chằm... của xã Tiên Lục chìm trong biển nước. Tầng 1 các ngôi nhà chìm hoàn toàn trong làn nước đục.

Tối qua, tuyến tỉnh lộ 392 (đoạn gần xã Bố Hạ, Bắc Ninh) vẫn còn khô ráo, xe cộ qua lại bình thường, nhưng chỉ sau một đêm, con đường đã bị nước nhấn chìm khiến giao thông nơi đây bị tê liệt.

Những đoạn đường hiếm hoi còn khô ráo giờ cũng bị nước lũ bao vây tứ phía.

Nước dâng cao quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay, vội vã kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản lên tầng trên hoặc mang đến nơi an toàn.

Chỉ trong vài giờ, nhiều ngôi nhà đã bị nước bao vây, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chỉ trong khoảng 1 tiếng từ 8-9h sáng nay, nước lũ đã dâng cao 40-50cm.

Một số người dân khẳng định, chưa bao giờ có nước lũ dâng cao như thế trong nhiều năm trở lại đây. "Gần 60 năm nay chưa bao giờ tôi thấy nước lũ dâng cao như vậy. Đợt lũ lịch sử năm 1986 nước cũng chỉ tràn vào khu dân cư cao 1-2m chứ không nghiêm trọng như bây giờ".

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bố trí các điểm sơ tán tạm thời tại trường học, nhà văn hóa và trụ sở thôn để người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ chỗ ở tạm, có điện, nước và lương thực thiết yếu trong khi chờ nước rút.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và trên báo động 3 khoảng 1,4m; tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và trên báo động 3 khoảng 0,5m. Ngập lụt tại hạ lưu sông Thương tại Bắc Ninh kéo dài 2-3 ngày tới.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều khu vực ở tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh.