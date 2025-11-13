Độc đáo cầu đi bộ hình cây đàn khổng lồ trong công viên ở Hà Nội

Sau một thời gian cải tạo, công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đang dần khoác lên "lớp áo mới" xanh, sạch, đẹp hơn. Với nhiều hạng mục quan trọng đang dần hoàn thiện, tạo điểm nhấn với thiết kế kiến trúc "độc lạ".

Dự án cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô được triển khai từ tháng 2/2025. Với nhiều hạng mục được triển khai như cải tạo bờ kè, đổ đất, san nền khu vực trũng thấp, tạo lối đi và không gian sinh hoạt cộng đồng, làm lại toàn bộ lan can quanh hồ, thay toàn bộ đá lát đường, chòi nghỉ mát, khu tập thể dục, cầu đi bộ...

Với diện tích hơn 42.000m2, tọa lạc giữa hai tuyến phố Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, công viên Nghĩa Đô từng được mệnh danh là “hòn ngọc xanh” giữa lòng Thủ đô. Sau 8 tháng đi vào cải tạo, hiện công viên Nghĩa Đô gần như "lột xác" hoàn toàn.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là cây cầu đi bộ bắc qua hồ điều hòa với thiết kế mô phỏng hình dáng cây đàn tính tẩu. Sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ trở thành công trình kiến trúc độc đáo, thu hút người dân và du khách.

Cầu đi bộ được thiết kế hình cây đàn tính tẩu, đây là loại nhạc cụ tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái nói chung, người Thái trắng ở huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) nói riêng. Cây đàn tính tẩu trong âm nhạc của người Thái giữ vị trí và vai trò quan trọng, được dùng trong đời sống tâm linh, trong lễ hội, hát xướng, giao duyên, kết bạn.

Theo thiết kế, cầu đi bộ qua hồ rộng 3m, dài 102m, kết cấu thép định hình, móng và trụ cầu bằng bê tông cốt thép, lan can thép 2 bên cầu.

Mặt cầu đã hoàn thiện 100% bằng tấm nhựa giả gỗ trên sàn thép tấm. Trên cầu bố trí đèn led trang trí.

Sau thời gian dài cải tạo, các đoạn kè bị sụt lún, hư hỏng quanh hồ đã được cải tạo lại. Đồng thời đánh bóng lại hệ thống bậu đá granit ven hồ, đổ đất, san nền tại những khu vực trũng thấp, nạo vét quanh bờ hồ…

Công viên đã được thay lại toàn bộ đá lát đường, cải tạo hệ thống chiếu sáng (bổ sung hệ thống cấp điện, lắp bổ sung một số đèn mới), lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời khu vực ven hồ, lắp đặt hệ thống camera giám sát và màn hình…

Nhiều công trình vui chơi, khu nghỉ mát trong công viên đang hoàn thiện, tạo điểm nhấn về mặt kiến trúc cho công viên.

Các chòi nghỉ mát quanh công viên được làm mới, với khung thép, mái ngói đỏ.

Toàn bộ khu vui chơi trẻ em, tập thể dục cho người dân đã được cải tạo, nâng cấp. Ghế ngồi trong công viên cũng được thay mới, chờ được bàn giao đưa vào sử dụng.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn trong thi công, cổng công viên được rào chắn, người dân chỉ có thể đi dạo và tập thể dục bên ngoài hàng rào.

Hiện một số khu vực trong công viên cũng được trồng bổ sung thêm cây, góp phần tăng diện tích phủ xanh để tạo không gian thoáng mát. Sau khi hoàn thiện, công viên Nghĩa Đô kỳ vọng sẽ trở thành không gian vui chơi, giải trí hấp dẫn với điểm nhất kiến trúc độc đáo của Thủ đô.