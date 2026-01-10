Cô gái khoe bố sở hữu bằng đại học hàng hiếm, ông là diễn viên đời đầu

Chị Ngô Thanh Tâm ở Nghệ An được xem là người mở màn bùng nổ cho trào lưu “khoe bằng đại học, thành tích của cha ông” xuất hiện gần đây.

Tấm bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 40 năm trước của ông Ngô Kim Thắng - bố chị Ngô Thanh Tâm - gây sốt trên mạng xã hội (Ảnh: T.T).

“Siêu phẩm” đầu tiên của chị là tấm bằng tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 40 năm về trước của bố là ông Ngô Kim Thắng. Đó cũng là giai đoạn trường đào tạo về lĩnh vực kinh tế hàng đầu cả nước đổi tên thành Đại học Kinh tế Quốc dân từ Trường Kinh tế Tài chính.

Chị Tâm còn giữ cả tấm thẻ học sinh của bố (Ảnh: T.T).

Ngày đó, thế hệ cha ông sở hữu những tấm bằng đại học từ các trường Y, Bách khoa, Sư phạm không lạ nhưng học tại trường kinh tế hàng đầu thì trở thành của hiếm.

Chị Tâm cho biết, ông nội chị là bác sĩ quân y, bà nội mất sớm khi bố chị chỉ mới 6 tuổi. Bố hay kể với chị về giai đoạn ông học cấp 3, trường xa nhà, bố đi bộ đến trường.

Bố chị nổi bật nhất về chiều cao gần 2m, cao nhất ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu trước đây.

“Tôi có cái cằm dài và móm giống bố. Ngày nhỏ đi đâu ai nói giống bố là tôi khóc vì nghĩ cằm dài là xấu. Giờ ai nói giống bố, là “con bố Thắng đây” là vui, là hạnh phúc”, chị Tâm nói.

Bố chị mất 26 năm trước. Chị giữ bằng tốt nghiệp và các giấy tờ, kỷ niệm về bố cẩn thận trong két sắt. Mỗi lần mở ra nước mắt lại trào vì nhớ bố.

Gia đình chị Ngô Thanh Tâm (Ảnh: T.T).

Chị nhớ nhất là ký ức ngày bé chị bị ngộ độc thức ăn, bố bế chị lao ra trạm y tế. Trong cơn nôn ói, mê man, đứa con gái nhỏ vẫn nhớ mãi hình ảnh khuôn mặt bố lo lắng, thấp thỏm đứng bên con.

Không chỉ bố và ông nội, ông ngoại của chị Ngô Thanh Tâm cũng thuộc thế hệ cha ông sở hữu đầy thành tích để con cháu tự hào đem khoe. Cùng các giấy tờ, bằng cấp của bố, chị Tâm cũng lưu giữ nhiều chứng nhận, huy chương của ông ngoại mình được Chính phủ, Phủ Thủ tướng trao tặng.

Ông ngoại chị Ngô Thanh Tâm - diễn viên Sĩ Cừ - cùng NSND Trà Giang trong phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" (Ảnh: T.L).

Ông ngoại của chị là diễn viên Trương Sĩ Cừ, sinh năm 1934, một trong những diễn viên điện ảnh - truyền hình thế hệ đầu tiên của Việt Nam.

Theo lời mẹ chị Tâm kể lại, ông từng theo học trường đào tạo điện ảnh Việt Nam, thuộc lớp đào tạo diễn viên đầu tiên của nước nhà. Ông cùng các nghệ sĩ Trà Giang, Lâm Tới được cử sang Liên Xô học tập chuyên môn.

Ông ngoại của chị Ngô Thanh Tâm - diễn viên Trương Sĩ Cừ (Ảnh: T.T).

Trong thời kỳ kháng chiến, ông tham gia hoạt động cách mạng và trực tiếp đóng nhiều bộ phim cách mạng do đạo diễn Hải Ninh thực hiện.

Trong các vai diễn để lại dấu ấn của ông ngoại là vai Đồn Hách - phó đồn hung bạo đánh nhân vật chị Dịu (do NSND Trà Giang thủ vai) trong bộ phim "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" của đạo diễn Hải Ninh, sản xuất năm 1972.

Một số chứng nhận, huy chương ông ngoại chị Tâm được Chính phủ, Phủ Thủ tướng trao tặng (Ảnh: T.T).

Ngoài ra, ông tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "Kim Đồng" (1963, vai Phục Quốc); "Người chiến sĩ trẻ" (1964, vai Hừng); "Biển gọi" (1967, vai bác Tam); "Rừng Ô Thắm" (1968, vai lái xe Sơn); "Chị Nhung" (1970, vai trung đội trưởng quân giải phóng)…

Qua những trang nhật ký ông để lại, gia đình biết rằng điều kiện học tập và làm phim thời đó vô cùng gian khổ. Có những năm ông phải ăn Tết xa nhà; diễn viên khi đi quay phim phải nhịn đói, được người dân địa phương luộc khoai tiếp tế.

Trang nhật ký của cố diễn viên Trương Sĩ Cừ nói về kỷ niệm được gặp Bác Hồ (Ảnh: T.T).

Trong nhật ký, ông cũng ghi lại những lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cấp cao như ông Trường Chinh, ông Tố Hữu. Khi ghi chép những kỷ niệm ấy, ông xúc động đến mức chữ viết không ngay hàng.

Ông mất khi chị Ngô Thanh Tâm chưa ra đời. Tất cả những gì chị biết về ông ngoại mình qua lời kể của mẹ, qua bức ảnh thờ và những thước phim truyền hình.

Lời hứa "năm mới cố gắng mới, tiến bộ mới" của diễn viên Trương Sĩ Cừ viết trong nhật ký ở thời khắc giao thừa Tân Sửu 1961 (Ảnh: T.T).

Chị Ngô Thanh Tâm trải lòng, cuộc sống của chị gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng nền tảng học tập của gia đình, từ cha ông chính là động lực để chị không ngừng nỗ lực. Hành trình học tập khó khăn của cha ông chính là nền tảng của con cháu xem trọng giá trị của tri thức và học hành.