Diện mạo đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM trước ngày mở cửa

Sau hơn 2 tháng thi công thần tốc, công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCM đã cơ bản hoàn thiện vào chiều 10/2, sẵn sàng mở cửa đón người dân và du khách tham quan, tưởng niệm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khởi công từ đầu tháng 11/2025, công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, ghi nhận sự đoàn kết, kiên cường của người dân thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Khu 4 "biệt thự Chú Hỏa" được giữ lại đã trải qua quá trình tu sửa, cải tạo và xây mới một số hạng mục, nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc - lịch sử độc đáo của công trình.

Các lối đi bộ đã được lát đá, vệ sinh bề mặt và chỉnh sửa các chi tiết kỹ thuật, tạo không gian thoáng đãng, sạch đẹp cho du khách.

Điểm nhấn của công trình là biểu trưng hình giọt nước, được lắp đặt tại vị trí trung tâm hồ nước công viên, mang ý nghĩa tưởng niệm sâu sắc.

Chiều 10/2, các công nhân đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh các hạng mục thi công, chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, biểu tượng giọt nước được sản xuất theo thiết kế riêng, vận chuyển về Việt Nam bằng đường biển và lắp ráp tại công trường.

Cây xanh, hoa kiểng được trồng xen lẫn ở khu vực hồ nước trung tâm, tạo không gian xanh mát, hài hòa. Công trình sau khi hoàn thiện sẽ là không gian công cộng kết hợp tưởng niệm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và ghi nhớ của người dân.

Cận kề Tết Bính Ngọ 2026, nhiều loại hoa rực rỡ màu sắc cũng được tập kết, chuẩn bị cho không gian tham quan, chụp ảnh của người dân sau khi công trình khánh thành.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời, đơn vị tài trợ dự án, cam kết giữ nguyên hiện trạng cây xanh của khu đất sau khi hoàn thành dự án.

Đơn vị phụ trách cảnh quan đã lựa chọn kỹ lưỡng các loài cây phù hợp khí hậu TPHCM, dễ chăm sóc và tạo bóng mát lâu dài. Việc bố trí cây xanh được tính toán để không che khuất tầm nhìn về khu tưởng niệm, đồng thời vẫn bảo đảm mảng xanh của mỹ quan đô thị.

Dự kiến, công viên sẽ khánh thành vào chiều ngày 12/2 (25 tháng Chạp), kịp thời mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, vui xuân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Vị trí đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM.