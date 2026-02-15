Tính toán biên chế cả nước 5 năm tới dựa trên những yếu tố nào?

Gửi kiến nghị tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 10, cử tri tỉnh Hưng Yên nêu vấn đề bổ sung biên chế với cấp cơ sở sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lý do, sau sáp nhập khối lượng công việc của phòng chuyên môn cấp xã lớn, yêu cầu trình độ chuyên môn cao.

Nhất là chuyên viên có chuyên môn về lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính và kế toán, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu công việc với khối lượng lớn và thực hiện việc phân cấp, phân quyền một cách hiệu quả, chất lượng.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Kết luận 163, 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền, Đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Các cơ quan đang đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Nguyên tắc chung là bảo đảm không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao đến hết năm 2026.

Hiện nay, thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của cả nước để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức (có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền).

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí là chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí để tính toán nhân sự.

Cùng với đó, cơ quan trả lời cũng nêu các căn cứ khác về mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Từ đó, địa phương chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.