Khởi tố 2 cựu cán bộ ở Đà Nẵng làm giả con dấu, tài liệu

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Phan Văn Ngọc (SN 1966), cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu (cũ).

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can Lê Thanh Châu (SN 1956), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu (cũ), về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị can này đang chấp hành án tại trại giam An Điềm, Bộ Công an.

Bị can Lê Thanh Châu bị khởi tố tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình điều tra, công an xác định năm 2015 và 2016, thông qua các mối quan hệ xã hội, lợi dụng chính sách pháp luật về đất đai đối với việc cấp giấy chứng nhận hồ sơ quyền sử dụng đất và gắn liền trên đất, các bị can đã có nhiều sai phạm liên quan các dự án chậm triển khai, kéo dài trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam.

Bị can Lê Thanh Châu và Phan Văn Ngọc đã xác nhận nhiều hồ sơ đất “2 lá, 3 lá” lùi thời điểm trước năm 2004, để các hộ dân này được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an khởi tố bị can Phan Văn Ngọc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan điều tra, hành vi này gây thất thoát ngân sách Nhà nước về phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến việc bồi thường giải tỏa đối với các dự án sau này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.