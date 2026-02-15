Của hiếm: Xuất hiện một dự án nhà ở xã hội giá dưới 20 triệu/m2 ở Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa (tên cũ là khu nhà ở cho người thu nhập thấp phục vụ Khu công nghiệp Kim Hoa - Phúc Thắng) tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua. Vị trí dự án cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km.

Trước sáp nhập, dự án thuộc xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 93.100m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thân Hà.

Một khu nhà ở tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Dự án gồm 720 căn hộ, trong đó 648 căn để bán, 72 thuê mua. Tại đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư cung cấp ra thị trường 240 căn hộ tại tòa CT2. Đơn giá bán căn hộ khoảng 19,8 triệu đồng/m2, đã gồm VAT nhưng chưa có phí bảo trì.

Theo thông báo, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đến hết ngày 20/3 và dự kiến ký hợp đồng mua bán từ ngày 10/4. Tòa CT2 dự kiến bàn giao vào quý II/2027.

Dự án khởi công từ tháng 5/2023, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4ha. Toàn khu được quy hoạch trên 4 lô đất CT1-CT4 với 9 tháp nhà, mỗi tháp cao 9 tầng nổi và một tầng hầm.

Đây là dự án nhà xã hội mới hiếm hoi ở Hà Nội hiện nay có giá dưới 20 triệu đồng/m2. Mức giá này cũng thấp hơn so với giá bán tạm tính mà chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng Hà Nội tháng 4/2025 (khoảng 21,2 triệu đồng/m2).

Gần nhất, Sở Xây dựng TP Hà Nội nhận được văn bản từ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Ngôi sao châu Á về việc công bố thông tin và thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê căn hộ tại dự án khu nhà ở xã hội Tân Lập.

Dự án được triển khai tại thôn Đan Hội, xã Ô Diên. Khu nhà ở xã hội Tân Lập có quy mô diện tích đất 4.932m2, được đầu tư xây dựng một tòa chung cư cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Dự án có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua. Giá bán dự kiến 29 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2.