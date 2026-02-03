Công viên, đài tưởng niệm Covid-19 tại "đất vàng" Lý Thái Tổ sắp hoàn thiện

TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công viên và đài tưởng niệm tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, dự kiến khánh thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công trình mang ý nghĩa biểu tượng, ghi nhận sự đoàn kết của người dân thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch.

Khởi công từ đầu tháng 11/2025, sau hơn 2 tháng thi công, đến sáng 2/2, biểu trưng hình giọt nước đã được lắp đặt tại vị trí trung tâm hồ nước công viên. Điểm nhấn của biểu trưng là phần lòng rỗng được thiết kế tinh tế, tạo hình trái tim khi nhìn từ nhiều góc độ, cho phép ánh sáng xuyên qua.

Theo chủ đầu tư, hình ảnh giọt nước tượng trưng cho nỗi đau và mất mát trong đại dịch, trong khi trái tim ẩn chứa thông điệp về lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia. Các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục liên quan của đài tưởng niệm.

Trong số 7 biệt thự cổ tại khu đất, 4 căn vẫn giữ được chất lượng kết cấu đang được sơn sửa, hoàn thiện.

Các gốc mai, đào cũng đã được chuyển vào công trường để chuẩn bị cho dịp Tết.

Theo chủ trương của UBND TPHCM, khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành không gian công cộng đa chức năng, bao gồm công viên, khu vui chơi và sân sinh hoạt cộng đồng, bên cạnh đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời, đơn vị tài trợ dự án, đã cam kết hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2026 và giữ nguyên hiện trạng cây xanh. Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ, rộng 4,3ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, từng là sở hữu của gia đình "vua nhà đất" Sài Gòn xưa - chú Hỏa.

Sau năm 1975, nơi đây được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ, sau đó chuyển giao cho TPHCM. 3 trong số 7 căn biệt thự cổ đã được tháo dỡ do xuống cấp, không còn khả năng bảo tồn, tạo thêm không gian cho dự án công viên.

Sau thời gian thi công, khuôn viên các biệt thự cổ đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ, thay thế cảnh cỏ mọc um tùm và rác thải.

Các công trình phụ cũ đã được tháo dỡ, phần lớn cây xanh, đặc biệt là cây cổ thụ lâu năm, sẽ được giữ lại để tạo mảng xanh và cảnh quan tự nhiên cho công viên.

Dự kiến, công viên sẽ khánh thành vào ngày 12/2 (25 tháng Chạp), kịp thời mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, vui xuân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Vị trí xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Đồ họa: Bảo Quyên).