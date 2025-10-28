Xuất hiện 7 điểm sạt lở trên cung đường đèo ở Khánh Hòa

Ngày 28/10, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết do mưa lớn ở các xã phía Tây của địa phương này đã khiến tuyến tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn xuất hiện 7 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt với khối lượng đất đá tương đối lớn thuộc địa phận xã Cam An.

Tại hiện trường, đất đá kèm nước tràn xuống lòng đường khiến giao thông bị ách tắc. Nhiều đoạn bị sạt taluy âm, hư hỏng hộ lan.

Đất đá tràn xuống làn đường ở tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn (Ảnh: Phúc An).

Sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị bảo trì đường huy động nhân lực, máy móc tiếp cận hiện trường, khẩn trương thu dọn đất đá và khắc phục sạt lở.

Ông Đỗ Minh Thạnh, Chủ tịch UBND xã Cam An, cho biết hiện trên địa bàn đã không còn mưa lớn, các đơn vị khẩn trương thu dọn đất đá sạt lở trên tỉnh lộ 9 để thông xe toàn tuyến vào tối 28/10.

Tuyến Tỉnh lộ 9 dài hơn 56km, kết nối quốc lộ 1 (xã Nam Cam Ranh) với các xã phía Tây của tỉnh Khánh Hòa. Vào mùa mưa bão, trên tuyến có thời điểm xuất hiện sạt lở, gây cản trở giao thông.