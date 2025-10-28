Cung đèo nối Đà Lạt - TPHCM tê liệt vì sạt lở đất

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, do mưa lớn kéo dài, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 qua địa bàn xảy ra sạt lở đất ở nhiều vị trí khiến giao thông qua khu vực ách tắc.

Lực lượng chức năng sử dụng máy múc khơi thông đất đá trên đèo Gia Bắc (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo đó, từ đêm 27 đến rạng sáng 28/10, cơ quan chức năng ghi nhận 7 vị trí trên đèo Gia Bắc bị sạt lở. Trong đó có 2 điểm sạt lở taluy âm và dương khiến quốc lộ 28 bị tê liệt.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng xã Sơn Điền phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phân luồng, điều tiết phương tiện 2 đầu đèo, khắc phục hậu quả.

Hiện cơ quan chức năng huy động lực lượng, sử dụng máy múc, xe ủi di chuyển đất đá tại các vị trí sạt lở. Dự kiến, đèo Gia Bắc thông tuyến trở lại vào khoảng 15h cùng ngày.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1A với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt - TPHCM.