Sạt lở đèo D’ran trên tuyến nối Đà Lạt với Phan Rang

Đêm 28/10, lãnh đạo UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hiện trường sạt lở tại khu vực Cầu Treo thuộc cung đèo D’ran.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường sạt lở trên đèo D'ran (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng mưa lớn ở Lâm Đồng, vào khoảng 20h cùng ngày, đất đá từ taluy dương sạt lở xuống mặt đường trên đèo D’ran, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện mặt đường đèo cạnh Cầu Treo bị rạn nứt, có nguy cơ sụt lún.

Trong đêm, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt phối hợp cùng lực lượng chức năng xã D’ran, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) phong tỏa, xử lý hiện trường sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết xe cộ di chuyển qua các hướng tuyến khác.

Vị trí xảy ra sạt lở đất trên đèo D'ran (Ảnh: Google Maps)

Đèo D’ran dài 10km nằm trên tuyến quốc lộ 20 với nhiều khúc cua nguy hiểm. Đây là cung đường nối vùng đô thị Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 để hình thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).

Như Dân trí thông tin, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, đường giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đèo sạt lở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ những ngày qua làm 1 người tử vong, 255 nhà dân bị ngập, hơn 670ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đèo bị sạt lở, thiệt hại ước tính hơn 24 tỷ đồng.