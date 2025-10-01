Đê sông Vinh liên tiếp bị sự cố, lực lượng chức năng căng sức "vá đường"

Sáng 1/10, tại bờ sông Vinh (phường Trường Vinh) xảy ra sự cố vỡ cống dưới đê. Đây là tuyến đê kết hợp đường giao thông. Sự cố gây nứt, sụt mặt đường bờ sông, kéo dài khoảng 10m, chia cắt tuyến đường, uy hiếp khu dân cư phía trong bờ sông.

Chính quyền địa phương huy động hàng trăm nhân lực từ các đơn vị quân đội, công an, dân quân phường... cùng nhiều phương tiện khẩn trương xử lý sự cố. Đến hơn 9h cùng ngày, sự cố cơ bản được khắc phục xong bằng cách đổ đá hộc, đất...

Tuy nhiên, tuyến đê sông Vinh tiếp tục xảy ra sự cố phía bên trái cống dẫn nước. Toàn bộ lòng đường dài khoảng 10m bị nước cuốn trôi, uy hiếp sự an toàn của công trình thoát nước khu dân cư phía Đông bờ sông.

Áp lực nước phía dưới và 2 bên mang cống (thành cống) khiến mặt cống bị nứt, gãy.

Ông Nguyễn Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

"Chúng tôi xử lý 2 bên mang cống trước để tránh tình trạng áp lực nước lớn phá vỡ cống và xử lý mặt đê, sau đó sẽ xử lý đáy cống, tránh phá vỡ kết cấu phía dưới. Mực nước sông Vinh đang tiếp tục dâng cao, gây khó khăn cho công tác xử lý sự cố và gia tăng áp lực cho 2 bên mang cống", ông Hào thông tin.

Các lực lượng chức năng đổ đá hộc, đá dăm xuống khu vực xảy ra sự cố để "vá" đường. Theo quan sát, khu vực xảy ra sự cố khá sâu, nước chảy mạnh, cần khối lượng lớn đất đá để gia cố.

Đến trưa 1/10, cơ bản sự cố bên trái cống đê sông Vinh đã được gia cố xong.

Song song với việc đổ đất đá vá đường, lực lượng chức năng quyết định sử dụng máy khoan để khoan phá mặt cống, khơi thông dòng chảy, giảm áp lực cho mang cống. Bên cạnh đó, trạm bơm phía Nam của phường cũng đang hoạt động hết công suất để bơm nước từ khu dân cư ra ngoài.

Khu nghĩa trang phía Đông sông Vinh, gần điểm xảy ra sự cố đê bị ngập trong nước lũ.

Nước sông Vinh vẫn đang tiếp tục dâng cao, uy hiếp sự an toàn của tuyến đê và nguy cơ tràn qua mặt đê vào khu dân cư. Dọc hai bên bờ sông, tại các điểm xung yếu, lực lượng chức năng đã đắp nâng cao bờ đê ngăn nước lũ.

Vị trí cống dưới đê (khoanh đỏ) gặp sự cố (Ảnh: Google Maps).