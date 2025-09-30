Tràn đê bao, hơn 2.500 người phải sơ tán khẩn cấp

Sáng 30/9, thông tin từ UBND xã Xuân Tín, từ chiều đến tối 29/9, nước lũ do ảnh hưởng bởi mưa bão Bualoi (bão số 10) dâng cao đã tràn qua nhiều điểm trên tuyến đê bao sông Cầu Chày, đoạn chảy qua địa bàn xã này bị tràn với chiều dài 4,2km.

Chính quyền xã Xuân Tín huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ đắp chống tràn. Tuy nhiên, do chiều dài tuyến đê lớn, lượng nước dâng nhanh khiến việc đắp chống tràn không thực hiện được.

Đê bao sông Cầu Chày, đoạn chảy qua địa bàn xã này bị tràn với chiều dài 4,2km (Ảnh: UBND xã Xuân Tín cung cấp).

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, đêm 29/9, xã Xuân Tín đã thực hiện sơ tán khoảng 700 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu thuộc 14 thôn đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đang theo dõi chặt chẽ tình hình nước dâng để tiếp tục có phương án sơ tán người dân phù hợp với diễn biến của mưa lũ.

Chính quyền địa phương cùng người dân tập trung khắc phục sự cố đê bao (Ảnh: UBND xã Xuân Tín cung cấp).

Ông Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tín, cho biết sáng 30/9, nước đã xuống, các điểm tràn đã đảm bảo an toàn.

“Đến 8h30 ngày 30/9, các điểm tràn cơ bản nước đã rút hết, không còn tràn qua đê bao, nhiều vị trí người dân có thể quay lại để dọn dẹp nhà cửa”, ông Hải nói.