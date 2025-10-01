Vỡ bờ sông Vinh, nước tràn vào khu đô thị

Một đoạn bờ sông Vinh (Nghệ An) dài khoảng 15m đã bất ngờ bị vỡ vào sáng 1/10, khiến nước sông dâng cao, chảy xiết và tràn vào khu vực đô thị gần sông, nhấn chìm nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng. Sự cố xảy ra gần Bara Cồn Mộc, đoạn bờ sông vốn đóng vai trò vừa là đường đi nội đô vừa là đê chắn nước.

Theo ghi nhận ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày. Chị Ngô Đào, một người dân sống gần Bara Cồn Mộc, chia sẻ: “Khi đi làm qua đây, tôi bất ngờ thấy bờ sông vỡ toác, nước ồ ạt tràn vào khu đô thị. Ai nấy chỉ dám đứng nhìn từ xa, không ai dám tới gần vì lo sợ vết vỡ lan rộng, nước kéo xuống nguy hiểm”.

Một đoạn bờ sông Vinh vỡ sáng 1/10 (Ảnh: Văn Mạnh).

Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các đơn vị chuyên môn của phường và tỉnh Nghệ An đến hiện trường để xử lý.

"Chúng tôi đang tập trung đắp tạm, khắc phục điểm vỡ, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm”, ông Sơn cho biết.

Người dân và chính quyền phường Trường Vinh tập trung khắc phục (Ảnh: Văn Mạnh).

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, đồng thời huy động máy móc, vật liệu để khắc phục sự cố. Về lâu dài, địa phương sẽ báo cáo tỉnh để có giải pháp gia cố bờ sông, tránh nguy cơ vỡ tiếp diễn.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên sự cố đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.