"Con đường tử thần" ở cửa ngõ phía Đông TPHCM sắp được mở rộng gấp 4 lần

Sau nhiều năm "án binh bất động" do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu) đã được HĐND TPHCM thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư lên 1.859 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với dự kiến ban đầu.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, dài 1,6km, được HĐND TPHCM thông qua lần đầu vào năm 2015 với tổng mức đầu tư 832 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, khiến dự án bị đình trệ suốt nhiều năm.

Vừa qua, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng vốn dự án lên 1.859 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai từ năm 2025 đến 2029 và sẽ được trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 4, khóa X sắp tới.

Đường Nguyễn Duy Trinh là tuyến giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, kết nối nhiều khu dân cư, doanh nghiệp và cảng Phú Hữu. Mỗi ngày, tuyến đường này phải gánh chịu hơn 10.000 lượt xe tải và container, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, đoạn 1,6km từ vòng xoay Phú Hữu (Vành đai 2) đến cổng Khu công nghiệp Phú Hữu được mệnh danh là "điểm đen" tai nạn giao thông. Với mặt đường chỉ rộng khoảng 7m, xe tải và container khi đi ngược chiều gần như chiếm trọn mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm nhiều biển cảnh báo và thống kê số vụ tai nạn chết người, nhưng tai nạn vẫn xảy ra liên tiếp, khiến người dân gọi đây là "con đường tử thần".

Xe máy thường xuyên phải chen chúc, len lỏi giữa những chiếc xe tải hạng nặng, xe bồn, xe container, đặc biệt nguy hiểm khi trời mưa.

Anh Hoàng Nam (30 tuổi) chia sẻ: "Trời mưa tôi không dám chạy nhanh khi đi qua đường này vì rất dễ bị cuốn vào các container nếu họ tăng tốc, hi vọng dự án sớm được triển khai để người dân đi lại thuận tiện hơn".

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc sớm mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn, giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics tại cảng Phú Hữu.

Anh Tạ Hữu Cường, người đã kinh doanh trên tuyến đường này 10 năm, bày tỏ sự đồng tình khi biết tin dự án sắp được triển khai: "Lượng phương tiện di chuyển qua lại rất nhiều nhưng đường hiện tại quá nhỏ, đặc biệt vào ban đêm các xe lớn chạy rầm rập rất nguy hiểm".

Tuyến đường cũng xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt khi trời mưa.

Từ năm 2024 đến tháng 6/2025, đã xảy ra 10 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết trên tuyến đường này. Hiện tại, đường Nguyễn Duy Trinh cấm phương tiện trên 3,5 tấn lưu thông trong các khung giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ hoàn tất điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác bồi thường, tái định cư sẽ bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, khởi công quý IV và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Vị trí tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM (Đồ hoạ: Bảo Quyên)