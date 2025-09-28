Công an gõ cửa từng nhà, vận động người dân đi sơ tán tránh bão Bualoi

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tổ chức sơ tán 1.678 hộ với 6.460 nhân khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Các địa phương đã tổ chức kêu gọi, sơ tán người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Theo chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các xã, phường ven biển đã kêu gọi người dân trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản rời khu vực nguy hiểm trước khi bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Bắt đầu từ 12h ngày 28/9, cư dân các khu tập thể cũ thuộc phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) đã sơ tán (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của UBND phường Thành Vinh, toàn địa bàn có hơn 1.300 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn cao khi bão đổ bộ, trong đó phần lớn hộ dân sinh sống tại các toà nhà thuộc khu tập thể Quang Trung (Ảnh: Hoàng Lam).

Từ trưa 28/9, lực lượng Công an phường Thành Vinh, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và cán bộ các khối đã đến gõ cửa từng nhà thông báo và vận động người dân di dời trước khi bão đổ bộ.

Về cơ bản, đa phần các hộ dân chấp hành kế hoạch sơ tán, tuy nhiên một số ít hộ dân chưa chấp hành, các lực lượng phải vận động, thuyết phục. Trong trường hợp hộ dân không chấp hành yêu cầu sơ tán, phường Thành Vinh sẽ thực hiện cưỡng chế (Ảnh: Hoàng Lam).

UBND phường Thành Vinh đã phân công cụ thể cho từng tổ công tác cũng như bố trí địa điểm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân yên tâm sơ tán trong thời gian bão đổ bộ (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Hoàng Thị Thanh Tâm, tòa nhà C5, chung cư Quang Trung và 2 con nhỏ sơ tán về nhà ngoại tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) để tránh bão. Chị Tâm mang theo một số vật dụng cần thiết, khóa cửa cẩn thận trước khi rời nhà đi tránh bão (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo kế hoạch của UBND phường Thành Vinh, việc sơ tán người dân sẽ được thực hiện từ 15h và phải hoàn thành trước 17h hôm nay. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân đã chủ động sơ tán trước thời điểm nêu trên (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), đến trưa hôm nay, hơn 150 hộ dân với hơn 350 nhân khẩu đã được sơ tán tránh bão số 10.

Theo ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò, địa phương tổ chức sơ tán người già, trẻ em, người ốm, bệnh đến điểm sơ tán tập trung tại Trường Tiểu học Nghi Thủy và các nhà dân 2-3 tầng kiên cố (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Trương Thị Hoa (trú tại khối Yên Đình, phường Cửa Lò) bị hen suyễn nặng, sống một mình. Từ 5h30 ngày 28/9, bà Hoa đã được cán bộ khối và công an phường đến nhà, chở lên điểm sơ tán tập trung.

"Lên đây ăn uống, ngủ, nghỉ có chính quyền địa phương lo, nên tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo, vật dụng sinh hoạt cần thiết cùng thuốc, bình xịt chống hen suyễn và máy thở khí dung. Tôi rất yên tâm vì phường bố trí cả cán bộ y tế để chăm sóc, hỗ trợ những người bệnh như chúng tôi", bà Hoa thông tin (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có mặt tại điểm sơ tán tập trung ở phường Cửa Lò, động viên thăm hỏi người dân. Ông Trung cũng yêu cầu phường Cửa Lò đảm bảo nơi ăn, nghỉ và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu để người dân yên tâm tránh trú bão (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước thời điểm bão đổ bộ, tỉnh Hà Tĩnh đã lên phương án sơ tán 6.556 hộ/15.706 người ở các vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao. Ngoài các xe chuyên dụng, Hà Tĩnh sử dụng cả xe khách để sơ tán lượng lớn người dân (Ảnh: Hoàng Anh).

Tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, các cụ già bệnh tật, nằm liệt giường được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ đi sơ tán (Ảnh: Văn Nguyễn).

Người đi sơ tán ở Hà Tĩnh sẽ được lực lượng chức năng đưa đến các địa điểm an toàn như trạm y tế, trường học, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã (Ảnh: Văn Nguyễn).