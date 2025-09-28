Rạch Cầu Ngang và loạt công trình giải cứu "rốn ngập" chợ Thủ Đức ở TPHCM

Dự án xây dựng mới cống Rạch Cầu Ngang tại phường Thủ Đức, TPHCM, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hứa hẹn chấm dứt tình trạng ngập lụt dai dẳng tại khu vực chợ Thủ Đức. Đây là một trong những dự án trọng điểm nằm trong chuỗi công trình chống ngập của TP Thủ Đức cũ, nhằm cải thiện hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Khởi công từ tháng 4/2025, công trình cống Rạch Cầu Ngang dự kiến hoàn thành trong 300 ngày (10 tháng). Ghi nhận tại công trường, khoảng 10 công nhân đang tích cực làm việc, thể hiện sự khẩn trương trong việc triển khai dự án.

Cầu Ngang từ lâu đã được xem là "nút thắt cổ chai" của dòng chảy, gây ứ đọng nước và ngập cục bộ nghiêm trọng tại các tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức mỗi khi có mưa lớn.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân.

Anh Duy Thường (38 tuổi), một người dân địa phương, bày tỏ sự phấn khởi: "Nhìn thấy công trình thi công rầm rộ, người dân chúng tôi rất vui mừng vì tương lai sẽ không còn cảnh sống chung với mưa ngập nữa".

Với tổng mức đầu tư 13,2 tỷ đồng, việc xây dựng mới cống Rạch Cầu Ngang được xem là giải pháp cấp thiết để khơi thông dòng chảy, giảm thiểu tình trạng ngập úng cho khu vực chợ Thủ Đức.

Để phục vụ công tác thi công, từ ngày 1/10, Cầu Ngang sẽ cấm xe buýt và ô tô lưu thông. Đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và tiến độ dự án.

Song song với cống Rạch Cầu Ngang, dự án cải tạo rạch Thủ Đức cũng đang được triển khai với quy mô xây dựng bờ kè, nạo vét rạch và xây dựng trạm bơm, tổng kinh phí dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng.

Các dự án này cùng với việc cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (trên các tuyến đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân và Hồ Văn Tư) dự kiến thi công trong quý IV/2025, tạo thành một hệ thống đồng bộ nhằm giải quyết triệt để vấn đề ngập úng.

Trong nhiều năm qua, tình trạng ngập lụt tại các tuyến đường Kha Vạn Cân, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Tô Ngọc Vân... mỗi khi mưa lớn đã trở thành nỗi ám ảnh, gây khó khăn cho đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân.

Các dự án chống ngập này được kỳ vọng sẽ không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại phường Thủ Đức mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kết nối giao thông nội vùng và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Vị trí dự án trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).