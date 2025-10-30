Cầu sập sau bão, dân dựng cầu khỉ để qua lại, học sinh đi vòng hơn 10km

Tròn một tháng kể từ khi cơn bão Bualoi đổ bộ, cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày nối 2 xã Xuân Tín và Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa vẫn ngổn ngang trong đống đổ nát. Cây cầu bị nước lũ đánh sập khiến người dân gặp khó khăn, giao thông qua lại bị chia cắt.

Ông Bùi Văn Chinh (SN 1965, trú tại xóm 3, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) cho biết sau bão Bualoi, nước lũ trên sông cầu Chày dâng cao, cầu Mọi bị sập.

"Từ lúc cầu sập đến nay, người dân gặp khó khăn về đường đi lại. Chúng tôi phải dùng thuyền, dựng cầu khỉ lấy đường đi tạm. Khổ nhất vẫn là các cháu học sinh, phải đi vòng hơn 10km để đến trường đi học", ông Chinh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, toàn bộ thân cầu Mọ bị gãy nát, nhiều cấu kiện bê tông ngổn ngang bên dòng sông Cầu Chày.

Một đoạn cầu bị đổ sập, đứt gãy, nằm lại dưới lòng sông.

Từng lớp bê tông trơ trọi, đứt gãy sau trận lũ lịch sử vào đợt cuối tháng 9.

Theo người dân địa phương, trận lũ sau bão Bualoi vượt đỉnh năm 1975. Trong ảnh là mốc nước lũ dâng cao được chính quyền địa phương đánh giá cao hơn trận lũ năm 1975 và 2017.

Lãnh đạo xã Xuân Tín cho biết cầu Mọ nối với đường tỉnh 518C. Cầu bị sập đã ảnh hưởng trực tiếp đến 548 hộ dân với 2.372 nhân khẩu. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố sập cầu Mọ.

"Trước mắt, xã đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Sở Xây dựng cũng đã khảo sát và lên kế hoạch về việc xây dựng lại cây cầu", đại diện Phòng Kinh tế xã Xuân Tín nói.

Những lớp bê tông vỡ vụn nằm ngổn ngang bên bờ sông.

Dọc bờ sông Cầu Chày, tình trạng sạt lở vẫn diễn ra nghiêm trọng, nhiều đoạn đất bãi bồi bị nứt toác.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, cắm biển cấm qua lại hai đầu cầu.

Người dân địa phương bất đắc dĩ phải dựng cầu khỉ để qua sông đi làm.

Vị trí cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày (Ảnh: Google Maps).