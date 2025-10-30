Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà người dân vùng lũ tại Huế

Tại thành phố Huế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến kiểm tra công tác ứng phó thiên tai, chia sẻ, động viên người dân vùng ngập lụt phường Thanh Thủy.

Ông Tú cùng đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế, nơi bị nước lũ tràn vào trong những ngày qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng quà đến các Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo Thường trực Ban Bí thư, Huế là một trong những địa phương đang trải qua đợt mưa lũ lớn, gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông gửi lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc đến bà con vùng lũ, đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc ứng phó, giúp giảm thiểu tác hại của thiên tai.

Ông đánh giá cao các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại nguy hiểm để sơ tán, giúp đỡ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men đến những điểm ngập sâu, bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố Huế tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, trong đó ưu tiên hàng đầu là cứu dân, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm gia đình chính sách người có công với cách mạng tại Huế (Ảnh: Hồng Nhung).

Các địa phương cần triển khai mọi phương tiện, biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang bị mất tích; di dời ngay các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, cô lập, không được hỗ trợ kịp thời.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, quan tâm, hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích và chăm sóc người bị thương.

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình thương binh Vũ Thị Hồng Quế, trú tại phường Thuận Hóa, nơi cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.