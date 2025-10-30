Hội chợ Mùa thu 2025 tại VEC: Hành trình 34 tỉnh, thành kể chuyện qua sản vật vùng miền

Định nghĩa mới về đặc sản

Với quy mô hơn 130.000m², Hội chợ Mùa thu tại VEC quy tụ đặc sản tinh hoa vùng miền. Tại không gian Thu Đất Việt (Sảnh 6 & 7) các địa phương đã mang đến cho khách tham quan loạt đặc sản trứ danh.

Không gian văn hóa, ẩm thực đặc sắc thu hút người dân tham quan (Ảnh: BTC).

Mỗi gian hàng mang đến một thức đặc sản tinh hoa vùng miền (Ảnh: BTC).

Mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng, nơi đặc sản không chỉ là sản vật, mà còn là minh chứng cho sự tử tế, sáng tạo, chiều sâu văn hóa và tiềm lực công nghiệp.

Tại gian hàng Bắc Ninh, mùi gạo mới lan tỏa từ quầy nấu thử của Hợp tác xã Vietmush. Sợi mì trắng ngà, ánh lên màu tự nhiên không tẩy trắng, thoảng mì gạo mới khiến du khách tò mò nếm thử và ấn tượng bởi vị riêng có.

Ngay bên cạnh, gian hàng Cao Bằng gây ấn tượng với những sợi bún rau củ tạo hình bông hoa ngũ sắc, vừa tinh tế vừa giàu tính nghệ thuật.

Khu đặc sản miền Trung mang đến nét văn hóa và tầm vóc công nghiệp (Ảnh: BTC).

Tiến vào miền Trung, đặc sản còn được mở rộng ra cả chiều sâu văn hóa và tầm vóc công nghiệp. Gian hàng của Nghệ An trưng bày các sản phẩm OCOP như giảo cổ lam, hà thủ ô… Đây là những phương thuốc cổ truyền được tạo ra từ sản vật của vùng đất núi đồi khô cằn sỏi đá.

Gian hàng Quảng Ngãi khiến nhiều khách tham quan bất ngờ khi đặc sản chủ lực không phải kẹo gương hay quế Trà Bồng, mà là xăng thành phẩm và những hạt lưu huỳnh. Đây là niềm tự hào công nghiệp, là lời khẳng định rằng ngành lọc hóa chính là đặc sản độc nhất vô nhị của địa phương.

Những sản phẩm đặc sản Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế (Ảnh: BTC).

Với miền Nam, cua Cà Mau trở thành hình ảnh đại diện cho tỉnh ngay cổng chào. Bên cạnh đó, Cà Mau còn giới thiệu cả những chùm dừa nước, dừa sáp… vốn là mặt hàng nông sản xuất khẩu quen thuộc tới các thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Gian hàng Đắk Lắk mang đến cà phê chồn Kiên Cường và socola MISS EDE (Ảnh: BTC).

Đi sâu hơn vào Thu Đất Việt, du khách sẽ thực sự cảm nhận được khát vọng vươn tầm quốc tế của các sản phẩm OCOP. Tại gian hàng Tuyên Quang, trà Shan Tuyết (OCOP 5 sao) và cam sành Hàm Yên (sản phẩm có chỉ dẫn địa lý) được trưng bày giới thiệu tới du khách.

Trong khi đó, gian hàng Đắk Lắk mang đến cà phê chồn Kiên Cường và socola MISS EDE - những sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng và khẳng định vị thế trên thị trường.

Sản phẩm OCOP của Việt Nam đã và đang đứng vững tại các thị trường khó tính nhất (Ảnh: BTC).

Bệ phóng để các sản phẩm OCOP vươn ra thế giới

Thành công của các sản phẩm OCOP đến từ nỗ lực không ngừng của các địa phương và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu, họ cần một không gian trưng bày và kết nối xứng tầm, mà Triển lãm Mùa thu 2025 tại VEC chính là cơ hội đó.

Ngay từ ngày khai mạc, không khí tại phân khu Thu Đất Việt luôn tấp nập. Xen lẫn dòng người tham quan, thưởng thức sản vật là những cuộc gặp gỡ, trao đổi của các đối tác B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp).

Câu chuyện của Thanh Hóa là một ví dụ tiêu biểu. Với ba không gian trưng bày riêng (Sản phẩm OCOP, Quảng bá du lịch và Ẩm thực xứ Thanh), địa phương này tham gia Hội chợ Mùa thu với cách tiếp cận toàn diện, tận dụng quy mô sự kiện và không gian của Trung tâm Triển lãm Việt Nam để quảng bá hình ảnh và sản phẩm đặc trưng.

Đại diện Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (Lasuco) và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phong Cách Mới (Trà OCOP 4 sao) khẳng định, doanh nghiệp đến đây là để kết nối đối tác và tìm nhà nhập khẩu uy tín.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa, cho biết đây là hoạt động xúc tiến thương mại tổng hợp có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội để kết nối cung - cầu, mở rộng hợp tác đầu tư và xuất khẩu.

Không chỉ thành công trong việc tạo ra cầu nối các doanh nghiệp, Hội chợ Mùa thu tại VEC còn củng cố niềm tin "Người Việt dùng hàng Việt". Ông Nguyễn Xuân Dũng, một cựu chiến binh, chia sẻ: "Tôi quan tâm đến các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, đạt chuẩn OCOP. Các mặt hàng năm nay rất phong phú, chuyên nghiệp".

Xác lập kỷ lục Việt Nam ngay tại Hội chợ Mùa thu

Không khí sáng tạo tại Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ thể hiện trong các gian hàng, mà còn được tiếp nối tại Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị - Cheer Fest.

Vào lúc 18h ngày 31/10, sự kiện diễn ra hoạt động xác lập kỷ lục “Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) bằng xôi gấc và hoa tạo hình từ đậu có kích thước lớn nhất”, do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Viện Kỷ lục Việt Nam chứng nhận.

Sản phẩm được thực hiện bởi tập thể đầu bếp Lạc Hồng Palace - TP Hải Phòng dưới sự đồng hành và cố vấn chuyên môn của Nghệ nhân Bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh và Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, với tinh thần sáng tạo cùng mong muốn góp phần tạo dấu ấn cho Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025.

Hàng loạt trải nghiệm cùng các sản phẩm chất lượng cao mang đậm bản sắc dân tộc đã và đang đưa Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất nói riêng và VEC nói chung trở thành điểm đến tôn vinh văn hóa truyền thống.