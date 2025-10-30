Mỹ trấn an NATO sau quyết định rút bớt quân khỏi sườn đông liên minh

Một cuộc tập trận của NATO ở châu Âu (Ảnh: Reuters).

Mỹ thông báo sẽ rút một lữ đoàn tác chiến đóng tại sườn phía đông của NATO, một động thái làm dấy lên lo ngại rằng Washington có thể đang bắt đầu giảm hỗ trợ quân sự quy mô lớn hơn đối với châu Âu.

Trong thông cáo, Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết một đơn vị, Lữ đoàn Tác chiến Bộ binh số 2 thuộc Sư đoàn Dù 101, sẽ không được luân chuyển sau khi trở về căn cứ tại bang Kentucky theo lịch trình. Thông cáo không nêu rõ quân số, nhưng Lầu Năm Góc trước đó cho biết đơn vị này có khoảng 4.200 binh sĩ.

Bản thông cáo nhấn mạnh rằng quyết định này “không nên được xem là một hành động rút khỏi châu Âu hay tín hiệu cho thấy sự giảm đi cam kết với NATO” hoặc điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh.

“Ngược lại, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy năng lực và trách nhiệm của châu Âu đang gia tăng. Điều chỉnh bố trí lực lượng này sẽ không làm thay đổi môi trường an ninh ở châu Âu", thông báo viết.

Đợt cắt giảm chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ trong khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và các cố vấn của ông đã nhiều lần kêu gọi châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc tự phòng thủ, khiến nhiều người lo ngại ông có thể tìm cách rút thêm lực lượng Mỹ khỏi khu vực.

Các lãnh đạo châu Âu bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ giảm hiện diện quân sự và nhiều quan chức dự đoán Washington có thể đảo ngược quyết định tăng cường khoảng 20.000 quân được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tại Mỹ, quyết định này đã khiến hai chủ tịch Ủy ban Quân vụ của Thượng viện và Hạ viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Mike Rogers, hoài nghi.

Hai ông cảnh báo việc Mỹ rút quân khỏi sườn đông khi căng thẳng đang có dấu hiệu nóng lên ở khu vực có thể làm suy yếu khả năng răn đe của Washington với đối thủ.

Họ kêu gọi Lầu Năm Góc làm rõ kế hoạch giảm thiểu tác động của việc rút quân và liệu quyết định này đã được phối hợp với các đồng minh hay chưa. Hai ông cũng đề nghị đảm bảo rằng Mỹ sẽ duy trì 2 lữ đoàn tại Ba Lan và “duy trì sự hiện diện luân phiên thường trực ở Ba Lan, các nước vùng Baltic và Romania.

Trong khi đó, các đồng minh đã kêu gọi chính quyền ông Trump phối hợp chặt chẽ trước mọi kế hoạch rút quân để tránh làm mất ổn định hệ thống phòng thủ của NATO và làm suy yếu khả năng răn đe của liên minh.

Mặt khác, ông Trump cam kết sẽ không rút quân Mỹ khỏi Ba Lan, đồng thời cho biết Washington có thể sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại đây, ca ngợi Warsaw vì chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ.

Mỹ bắt đầu luân phiên triển khai thêm quân đến các thành viên NATO ở sườn phía đông sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

“Chúng ta có rất nhiều quân ở châu Âu và chúng ta có thể điều chuyển một chút, nhưng về cơ bản thì tình hình sẽ vẫn ổn định”, ông Trump từng nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục hồi đầu tháng 10.