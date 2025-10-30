Chủ quán bar Destiny cùng 3 nhân viên bị bắt ở TPHCM

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Ngọc Ẩn (SN 1990, ngụ phường Tân Định), Sử Hữu Minh Kha (SN 2002), Nguyễn Diệp Huy (SN 2001, cùng ngụ phường An Khánh) và Lương Mộc Hân (SN 1990, ngụ phường Cầu Kiệu) về tội Buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện quán bar Destiny (số 16 Quốc Hương, phường An Khánh) có bán bóng cười (khí N₂O) cho khách sử dụng. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại cơ sở đang tàng trữ 21 bình khí N₂O và 40 quả bóng cười chuẩn bị bán cho khách.

Nhà chức trách xác định quán có 6 nhân viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó Trương Ngọc Ẩn là chủ quán; Sử Hữu Minh Kha làm trợ lý điều hành; Nguyễn Diệp Huy làm quản lý trực tiếp và bơm khí, Lương Mộc Hân làm thu ngân. Các đối tượng sử dụng nhiều nhóm Zalo, Viber để trao đổi, đặt hàng khí N₂O và thống kê doanh thu hằng ngày.

Đối tượng bơm bóng cười để bán cho khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra của công an cho thấy, quán bố trí khu vực riêng chuyên phục vụ bóng cười, hoạt động 24/24, chủ yếu đón khách đã đặt bàn trước, chỉ nhận khách sau 23h và ưu tiên khách quen để đối phó với cơ quan chức năng.

Khi bị kiểm tra, nhân viên được chỉ đạo cất giấu bình khí N₂O nhằm che giấu hành vi vi phạm. Mỗi tháng cơ sở này nhập 50-200 bình khí N₂O (loại 2kg) với giá từ 2,3-4,3 triệu đồng/bình.

Trong 6 tháng đầu năm, các đối tượng đã bán ra hơn 65.000 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng. Doanh thu từ bóng cười được ghi chép nội bộ, không kê khai trong sổ sách.

Ngoài ra, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng còn thay đổi tên mặt hàng bóng cười trong menu và hóa đơn bằng tên gọi khác. Các bị can thừa nhận biết rõ bóng cười là mặt hàng bị cấm kinh doanh, gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn cố tình thực hiện để trục lợi.