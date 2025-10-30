Hé lộ những điểm nhấn độc đáo trong show “Bản giao hưởng đại dương” Phú Quốc

Sau thành công của show diễn mùa đầu tiên, Tập đoàn Sun Group tiếp tục đầu tư, hợp tác với hai nhà sản xuất show H2O Events và LaserVision để mang đến Phú Quốc chương trình nghệ thuật quốc tế.

“Bản giao hưởng đại dương” là màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa, ánh sáng và thể thao mạo hiểm với quy mô lớn, kết hợp công nghệ và hệ thống ánh sáng tối tân cùng đội ngũ vận động viên trình diễn hàng đầu thế giới.

Show diễn mãn nhãn với quy mô lớn (Ảnh: Sun Group).

Ông Jack Ellison - Giám đốc H2O Events đơn vị sản xuất show trình diễn nước và pháo hoa với 30 năm kinh nghiệm - cho biết: “Bản giao hưởng đại dương năm nay có quy mô hàng đầu quốc tế. Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi trên thế giới để có được đội ngũ kỹ thuật viên, vận động viên xuất sắc để tạo nên show trình diễn đa giác quan”.

Ông cũng cho biết, điểm mới chính của “Bản giao hưởng đại dương” là sự tích hợp chặt chẽ giữa H2O Events với nhiều công nghệ trình diễn khác nhau.

Show diễn hứa hẹn mang đến màn trình diễn ngoạn mục của pháo hoa, với gần 1.000 quả pháo rực sáng. Theo ông Jack Ellison, điểm nhấn của màn trình diễn pháo hoa năm nay là khoảng cách gần hơn.

“Chúng tôi có pháo trên mô tô nước tốc độ cao, pháo trên ván bay phản lực và cả những cánh diều trên bầu trời. Lần đầu tiên chúng tôi lắp đặt sân khấu pháo trên mặt nước, với hiệu ứng pháo đi thẳng khán đài.

Pháo hoa liên tục di chuyển sẽ giúp khán giả đắm chìm trong màn biểu diễn, để mỗi người trở thành một phần của chương trình”, ông Jack Ellison mô tả.

Những màn pháo hoa ánh sáng rợp trời (Ảnh: Sun Group).

Điểm nổi bật của “Bản giao hưởng đại dương” mùa 2 còn đến từ dàn vận động viên hàng đầu thế giới trong làng Jetski và Flyboard.

Hàng loạt cái tên mới xuất hiện như Anton Popov - ba lần vô địch thế giới hạng mục chuyên nghiệp tại Hydroflight World Cup (2019-2020); Geoffrey Hule - đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada; Jorge Encabo - hạng 4 giải vô địch thế giới Hidro-Fly World Championship.

Bên cạnh đó, còn có nhiều tên tuổi quen thuộc với khán giả mùa đầu tiên như Kristina Isaeva - vận động viên Flyboard nổi tiếng thế giới; Lee Sak Yoon - quán quân UAE Flyboard Competition...

H2O Events còn bổ sung màn trình diễn của vận động viên Jetsurf. Những nữ vận động viên trong trang phục cánh bướm với đèn LED lộng lẫy nhẹ nhàng lướt trên mặt biển, tựa như những sinh vật trong huyền thoại.

Những vận động viên Jetsurf trong trang phục cánh bướm lộng lẫy (Ảnh: Sun Group).

Trình diễn pháo hoa được đồng bộ với hệ thống âm thanh, ánh sáng và đạo cụ của vận động viên và độ chính xác được tính đến từng giây.

Điểm ấn tượng của phiên bản năm nay nằm ở hệ thống âm thanh, ánh sáng và laser được thiết kế bởi LaserVision - đơn vị dựng nên những màn trình diễn đình đám thế giới, khai thác trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên cùng kiến trúc biểu tượng của Phú Quốc để kiến tạo nên sân khấu sống động.

Ông Shannon Brooks - Giám đốc LaserVision, đơn vị thiết kế màn trình diễn ánh sáng, laser trong show - nhấn mạnh: “Điều khác biệt là mức độ hòa quyện mà chúng tôi đạt được. Giữa những công trình nổi bật như Cầu Hôn, hay Thị trấn Hoàng hôn, thách thức của chúng tôi là tạo ra tác phẩm không chỉ bổ sung, mà trở thành một phần không thể tách rời như sợi vải đan nên bản sắc của vùng đất này. Phú Quốc là nơi tuyệt đẹp và show diễn này là lời tôn vinh dành cho vẻ đẹp ấy”.

Hơn 200 hiệu ứng ánh sáng, laser xuất hiện trong mỗi màn trình diễn, tạo nên bức họa kỳ ảo giữa không gian biển trời Phú Quốc. Ánh sáng được lập trình đồng bộ với âm nhạc, chuyển động của vận động viên và pháo hoa, khiến mọi giác quan của khán giả đều được đánh thức.

Sân khấu mãn nhãn của laser và ánh sáng (Ảnh: Sun Group).

Geoffrey Hule - đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada, vận động viên mới năm nay - chia sẻ: “Được góp mặt trong show diễn táo bạo này là điều khiến tôi sống hết mình mỗi ngày. Ở sân khấu nước tuyệt đẹp, với khán giả bao quanh bốn phía, cảm giác giống như đang đứng giữa đấu trường”.

Một trong những điều khiến dàn vận động viên cảm thấy yêu thích là trang phục được thiết kế bởi Bao Rong - thương hiệu thiết kế phục trang từng hợp tác với nhiều dự án nghệ thuật quốc tế - giúp mỗi chuyển động trở nên mềm mại, huyền ảo và đầy tính thị giác.

Trên mỗi thiết bị bay cũng được gắn đèn LED nhiều màu sắc, giúp vận động viên thỏa sức phô diễn cú nhào lộn điêu luyện, giữa tạo hình đầy tính thẩm mỹ như trái tim, hố đen vũ trụ, thậm chí là dải ngân hà của ánh sáng và pháo hoa.

Những pha nhào lộn với hiệu ứng đèn led đầy ấn tượng (Ảnh: Sun Group).

Còn 3 ngày đếm ngược cho đêm diễn 1/11, đội ngũ kỹ thuật và vận động viên đang dốc sức tập luyện để mang Bản giao hưởng đại dương bừng sáng lần nữa trên biển trời Phú Quốc, cũng như bản đồ du lịch thế giới.

“Sự kết hợp giữa LaserVision và H2O đưa chương trình lên tầm cao mới, điều mà chúng tôi tin và hy vọng sẽ là ‘chương trình nước số một trên thế giới’. Chúng tôi đón chờ du khách đến thưởng thức ‘Bản giao hưởng đại dương’ để có trải nghiệm đáng nhớ”, ông Jack Ellison nhắn nhủ với khán giả.