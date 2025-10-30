Thủ tướng: Báo chí là lực lượng xung kích đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tối 30/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ.

Báo chí là lực lượng xung kích đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V diễn ra trong không khí cả nước phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng ghi nhận và tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Thủ tướng, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - đã căn dặn: tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, là một thứ giặc nội xâm.

Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng, Nhà nước ta đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm minh công cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thủ tướng đánh giá, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức là nơi tập hợp và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trên trận tuyến đặc biệt quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải cho các tác phẩm đoạt giải A (Ảnh: Minh Huy).

"Đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là tinh thần cống hiến hết mình, là bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân quả cảm của những người làm báo để ánh sáng công lý và sự thật được soi rọi giúp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, thu lại cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm héc ta đất, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, qua 5 mùa giải được tổ chức, giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng cải thiện vị thế, uy tín và sức lan tỏa.

Phát huy thành công của mùa giải trước, giải năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều điểm nhấn ấn tượng như: Thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí với 1.100 tác phẩm phong phú về thể loại, chất lượng được nâng lên.

Các tác phẩm đều bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; mang tính thời sự cao, ghi nhận những vấn đề nổi lên từ thực tiễn, phản ánh sự thật, chỉ mặt điểm tên trực diện, lên án những cá nhân, tập thể có biểu hiện tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Minh Huy).

Nhiều tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt, dũng cảm đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và có tính lan tỏa cao; thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia tích cực của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức thành công giải báo chí rất ý nghĩa này; đồng thời chúc mừng 44 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại lễ trao giải.

Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo “vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề và quyết liệt, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim”.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,...

Thủ tướng tin tưởng giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ không ngừng đổi mới, tạo sức lan toả mạnh mẽ, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho đội ngũ những người làm báo được thỏa sức sáng tạo, cống hiến tài năng, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.