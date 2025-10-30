Bộ trưởng Mỹ: Trung Quốc đã phê duyệt thỏa thuận chuyển nhượng TikTok

Thỏa thuận TikTok dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian tới (Ảnh: PCmag).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói thêm, ông kỳ vọng tiến trình này sẽ được triển khai trong vài tuần và tháng tới, song không tiết lộ thêm chi tiết.

“Tại Kuala Lumpur, Malaysia chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận TikTok và nhận được sự phê duyệt của Trung Quốc. Tôi dự đoán rằng điều đó sẽ được tiến hành trong vài tuần và tháng tới, và cuối cùng chúng ta sẽ thấy một giải pháp cho vấn đề này", ông nói với kênh Fox Business Network sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày ra tuyên bố cho biết Bắc Kinh sẽ xử lý “một cách phù hợp” các vấn đề liên quan đến TikTok với Mỹ.

TikTok, thuộc sở hữu của công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, chưa đưa ra bình luận.

Số phận của ứng dụng có 170 triệu người dùng Mỹ này đã bị bỏ ngỏ suốt hơn 18 tháng qua, kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật năm 2024 yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok phải bán tài sản tại Mỹ trước tháng 1/2025. Sau đó, ông Trump đã nhiều lần hoãn việc thực thi đạo luật để tìm cách thương lượng.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 25/9, tuyên bố rằng kế hoạch bán hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một tập đoàn gồm các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia được quy định trong đạo luật năm 2024. Ông cho họ 120 ngày để hoàn tất giao dịch.

Sắc lệnh của Trump nêu rõ rằng thuật toán của TikTok sẽ được huấn luyện lại và giám sát bởi các đối tác an ninh của công ty Mỹ, và việc vận hành thuật toán sẽ thuộc quyền kiểm soát của liên doanh mới.

Thỏa thuận về hoạt động của TikTok tại Mỹ bao gồm việc ByteDance chỉ định 1/7 thành viên hội đồng quản trị của thực thể mới, trong khi 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ.

ByteDance sẽ chỉ nắm dưới 20% cổ phần tại TikTok Mỹ, nhằm tuân thủ các yêu cầu của đạo luật. Công ty TikTok mới tại Mỹ sẽ được định giá khoảng 14 tỷ USD, Phó Tổng thống JD Vance cho hay.