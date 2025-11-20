Cao tốc La Sơn - Hòa Liên tiếp tục cấm xe khách, xe tải lớn

Ngày 20/11, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã có thông báo gia hạn việc tổ chức phương án giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, nối thành phố Huế với Đà Nẵng.

Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Vị trí bị sạt lở nặng nhất tại km42+700-Km42+800 trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên (Ảnh: BQLDA đường HCM).

Qua theo dõi, đơn vị ghi nhận các vị trí sạt lở trước đó tại km42+700 - km42+800 vẫn còn sạt lở nhỏ. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ hình thành cung sạt trượt lớn là rất cao, các phương tiện lưu thông vào ban đêm sẽ không đảm bảo an toàn.

Do đó, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục tổ chức phương án giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Tại các đoạn bị sạt lở nặng, gồm: km42+700 - km42+800 và km50+700 - km50+800 (thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng), cơ quan chức năng chỉ cho phép thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24h.

Đơn vị chủ đầu tư sẽ theo dõi trong khoảng 15 ngày (từ ngày 21/11 đến 5/12). Sau thời gian theo dõi, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, đơn vị sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe tại các vị trí nêu trên.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt mưa lũ kéo dài (Ảnh: Vi Thảo).

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên; thời điểm áp dụng từ sáng 21/11 đến chiều tối 5/12.

Các phương tiện còn lại chỉ được phép lưu thông trên cao tốc La Sơn- Hòa Liên trong khoảng thời gian 5-17h hàng ngày.

Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không đi vào các đoạn tuyến nêu trên.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên xảy ra nhiều vị trí sạt lở taluy dương, sụt lún taluy âm gây nứt, gãy mặt đường, đặc biệt là tại các đoạn km42+700 -km42+800 và km50+700 - km50+800.

Trước tình trạng nêu trên, ngày 9/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án cao tốc này.

Tại các vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, cơ quan chức năng chỉ tổ chức thông đường 1 làn xe; cấm các loại ô tô khách, xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông trên tuyến. Các phương tiện còn lại chỉ được phép chạy ban ngày.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc quản lý dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết đến nay khối lượng đất đá trôi xuống mặt đường tại các điểm sạt lở đã cơ bản được dọn sạch, điểm bị sụt lún đã được khắc phục.

Tuy nhiên việc tổ chức giao thông 2 làn xe trong thời điểm này là rất nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm.