Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) bắt đầu thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành vào sáng 26/9.

Phương tiện được sử dụng là máy bay Beechcraft KingAir 300 series - dòng máy bay chuyên dụng cho hoạt động hiệu chuẩn nhờ khả năng cơ động linh hoạt, độ ổn định cao và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) chịu trách nhiệm vận hành máy bay.

Máy bay Beechcraft KingAir 300 thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Long Thành (Ảnh: VATM).

Lúc 6h10, máy bay Beechcraft KingAir 300 bắt đầu tiếp cận đường băng sân bay Long Thành, thực hiện các cú bay thấp (low pass) sát đường băng. Ở lần low pass thứ 3, máy bay liệng sang phải, cắt qua đài không lưu.

Cùng lúc, VATM bố trí kíp trực tại đỉnh tháp không lưu Long Thành. Các kiểm soát viên không lưu thực hiện thao tác liên lạc với phi công và kiểm tra các thiết bị kết nối.

VATM thiết lập kíp trực không lưu "dã chiến" tại tháp không lưu Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự kiến, các chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành sẽ được duy trì từ ngày 26/9 đến 24/10. Thông qua việc bay hiệu chuẩn, ATTECH sẽ tinh chỉnh hàng loạt hệ thống quan trọng của sân bay Long Thành, gồm hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME; hệ thống dẫn đường VOR/DME; hệ thống đèn hiệu sân bay; các hệ thống giám sát Radar và ADS-B...

Việc bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật bắt buộc nhằm kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện các hệ thống thiết bị hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động (dự kiến từ giữa năm 2026).

Máy bay Beechcraft KingAir tiếp cận đường băng sân bay Long Thành sáng 26/9 (Ảnh: Phước Tuần).

Công tác tổ chức và thực hiện bay hiệu chuẩn do ATTECH, đơn vị thành viên của VATM trực tiếp triển khai. Đội ngũ tham gia gồm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của ATTECH, cùng với chuyên gia từ Học viện dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc, theo giấy phép bay số 3792/TC-QC.