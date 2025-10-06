Cảnh tan hoang sau trận lốc xoáy càn quét 30 phút ở Nghệ An

Khoảng 14h ngày 5/10, một cơn lốc mạnh kèm mưa lớn và gió giật bất ngờ xuất hiện tại xã Thông Thụ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân địa phương. Trong ảnh, trường học trên địa bàn xã Thông Thụ bị tốc mái sau khi lốc xoáy quét qua.

Chiều 6/10, ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ, cho biết, cơn lốc xoáy xảy ra vào chiều 5/10 kéo dài khoảng 30 phút. Lốc đã làm 14 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 2 căn nhà bị sập hoàn toàn là hộ gia đình ông Hà Văn Huyền và ông Vi Văn Thắng (cùng trú bản Mường Piệt, thuộc diện hộ nghèo).

Trong ảnh, căn nhà ông Huyền ở bản Mường Piệt bị sập hoàn toàn sau khi lốc xoáy quét qua.

12 ngôi nhà khác tại các bản Lốc, Mường Phú và Mường Piệt bị tốc mái, hư hỏng.

Nhiều hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo, mức độ thiệt hại lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân ngay trong những ngày mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tại bản Lốc, nhiều hộ gia đình cũng bị lốc làm tốc mái nhà.

UBND xã Thông Thụ đã huy động lực lượng tại chỗ đến thu dọn nhà bị sập, giúp người dân khắc phục thiệt hại và hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trong ảnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thông Thụ, chính quyền địa phương giúp dân thu dọn nhà cửa sau khi bị lốc xoáy đánh sập.

Báo cáo thiệt hại của xã Thông Thụ đã được gửi đến UBND tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành liên quan để tổng hợp, theo dõi và triển khai phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trong ảnh, các lực lượng chức năng tổ chức thu dọn mái ngói nhà bị sập sau lốc quét qua.

Vị trí xã Thông Thụ - nơi xảy ra lốc xoáy (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Bùi Hiền