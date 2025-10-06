Sáng 6/10, ông Lê Tài Tuấn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xảy ra lốc xoáy làm chìm 3 thuyền của ngư dân tại địa phương này và một thuyền tại xã Kỳ Anh.

Khoảng 19h30 ngày 5/10, lốc xoáy xảy ra khiến thuyền của các ngư dân Nguyễn Văn Song, Trần Trọng Tường và Phan Hồng Đăng không kịp vào bờ và bị sóng đánh chìm trên vùng biển Kỳ Xuân.

Lực lượng chức năng và người dân cứu ngư dân gặp nạn (Ảnh: Lê Tuấn).

Lúc này, người thân của các ngư dân và người dân địa phương biết có chuyện chẳng lành nên tập trung trên bãi biển với khuôn mặt lo lắng.

Chính quyền huy động lực lượng hơn 100 người phối hợp với người dân địa phương đưa các ngư dân vào bờ an toàn. Trong đêm, thuyền của 2 ông Nguyễn Văn Song và Trần Trọng Tường được kéo vào bờ trong tình trạng hỏng máy, ngập nước.

Riêng thuyền của ngư dân Phan Hồng Đăng đến sáng 6/10 mới trục vớt được do sóng lớn.

Cũng trong tối 5/10, thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Hiếu (trú tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân), đi câu mực và gặp lốc xoáy. Song ông Hiếu bằng kinh nghiệm của mình, khi biết không thể vào bờ kịp, đã chủ động lái phương tiện theo chiều gió.

Quá trình này, ông Hiếu cứu được ngư dân Nguyễn Minh Đức (trú tại xã Kỳ Anh) đang trôi dạt trên biển cách đất liền khoảng 1,5 hải lý. Thuyền của ngư dân Đức trước đó cũng bị lốc xoáy đánh chìm.