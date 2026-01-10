Mua cà phê 27.000 đồng ở Hà Giang, khách Tây sững sờ với thứ nhận được

Trong hành trình khám phá vùng đất địa đầu Tổ quốc của Việt Nam hồi cuối tháng 12 năm ngoái, anh Liam và chị Sarah có những trải nghiệm đặc biệt.

Với chuyến đi này, cả hai dành thời gian để chinh phục cung đường "Ha Giang loop" (tạm dịch: vòng lặp Hà Giang) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Chinh phục vòng lặp Hà Giang là điều nhiều du khách nước ngoài muốn trải nghiệm (Ảnh: Megan Coney).

Được biết, "Ha Giang loop" bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn tới Mèo Vạc rồi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Cung đường có tổng chiều dài khoảng 350km, bao gồm những con đèo hiểm trở, vực sâu, nhiều khúc cua khó nhằn nên đòi hỏi cần lái xe cứng tay mới chinh phục được vòng lặp tưởng chừng trải dài vô tận.

Để chinh phục cung đường này, phần lớn khách nước ngoài đều lựa chọn mua tour có tài xế cứng tay giàu kinh nghiệm, chở qua những đoạn đường đèo quanh co.

Trong hành trình trải nghiệm, hai vị khách đã dừng chân tại trạm thông tin du khách thuộc Mèo Vạc. Tại đây, cả hai mua đồ uống và nghỉ ngơi đôi chút. Chị Sarah mua một ly cà phê nhỏ với giá khoảng 1 USD (27.000 đồng) rồi di chuyển ra ngoài để ngắm cảnh quan phía dưới.

Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến 2 vị khách sững người vì bất ngờ.

Phóng tầm mắt ra xa và thu trọn vào tầm nhìn là khung cảnh núi rừng hùng vĩ với những dãy núi trùng điệp nối tiếp, bên dưới là dòng sông Nho Quế xanh ngắt, uốn lượn mềm mại như dải lụa vắt ngang. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên như thơ như mộng, vừa hoang sơ lại khoáng đạt.

Tầm nhìn triệu đô (Ảnh cắt từ video).

"Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi mà bạn có thể chỉ cần mua một ly cà phê giá 1 USD nhưng nhận được tầm nhìn triệu đô", chị Sarah nhận xét.

Nhận định ngắn gọn của vị khách cũng được sự đồng tình của nhiều khách nước ngoài từng tới đây trải nghiệm.

Anh Tony Teh cho biết, đây là nơi không cần hàng quán thiết kế cầu kỳ sang trọng, chỉ vài bộ bàn ghế đơn giản đặt ở vị trí trên cao, du khách được thỏa sức hít hà bầu không khí trong lành và quang cảnh núi rừng không đâu có được.

Trên thực tế, "view triệu đô" hay "tầm nhìn triệu đô" không phải là khái niệm xa lạ với những người mê du lịch Việt Nam.

Những quán cà phê, cơ sở lưu trú ở khu vực phía bắc như Tà Xùa (Sơn La), Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang), Mù Cang Chải (nay thuộc Lào Cai) hay nhà hàng ven biển Đà Nẵng, Nha Trang có tầm nhìn đặc biệt, đều mang tới cho du khách trải nghiệm khác biệt. Một số du khách còn nói vui, với "view triệu đô", dù ăn mỳ tôm cũng thấy sang chảnh.

Được biết, điểm dừng chân của cặp đôi Liam và Sarah là trạm thông tin du khách Đồng Văn - Mèo Vạc nằm ở điểm cuối của con đường Hạnh Phúc, nơi cách trung tâm Hà Giang cũ chừng 150km.

Từ trung tâm Hà Giang cũ, để tới đây, du khách có 2 cách di chuyển. Theo cách thứ 1, du khách sẽ đi theo lối Đồng Văn sang Mèo Vạc. Còn cách thứ 2, khách từ trung tâm đi thẳng lên Yên Minh, Mậu Duệ rồi tới Mèo Vạc. Điểm này nằm ở km11.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Đức Quản, trạm trưởng trạm thông tin cho biết, dừng chân tại khu vực này, khách được ngắm cảnh miễn phí, phóng tầm nhìn xuống sông Nho Quế bên dưới.

Sông Nho Quế uốn lượn giữa các dãy núi trùng điệp (Ảnh: Ha Giang Amazing Tour).

Nếu muốn xuống sông, du khách phải đi khoảng 8km tới khu vực bãi đỗ xe, tiếp tục di chuyển bằng xe điện đưa tới bến thuyền.

Ông Quản cho biết, mỗi ngày trạm thông tin đón lượng khách khá lớn. Đặc biệt vào những ngày lễ Tết, số lượng khách vào ra lên tới hàng nghìn lượt mỗi ngày.

Tại đây, du khách được cung cấp các thông tin về Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nhận miễn phí tờ rơi ấn phẩm bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trung tâm luôn có nhân viên hỗ trợ du khách mọi thông tin cần thiết.

Du khách có thể mua đồ uống như cà phê, nước lọc (10.000 đồng/chai), sinh tố (đồng giá 40.000 đồng) hoặc gọi đồ ăn nhẹ như mỳ tôm.