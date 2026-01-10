Một tỉnh phía Bắc bất ngờ muốn làm siêu dự án sông Hồng giống Hà Nội

Mới đây, ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ - chủ trì cuộc họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, quy hoạch kiến trúc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì tại xã Hy Cương, phường Nông Trang và phường Vân Phú; chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Cẩm Khê; chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phù Ninh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào Khu công nghiệp Yên Quang kết hợp phục vụ dân sinh.

Phát biểu kết luận các nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với các tờ trình về chủ trương đầu tư và quy hoạch nêu trên, đặc biệt là chủ trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, quy hoạch kiến trúc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với Thủ đô Hà Nội.

Đây được xác định là nội dung quy hoạch mới, trục động lực quan trọng tạo điểm nhấn không gian kiến trúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương rà soát, nghiên cứu bổ sung các dự án này vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành liên quan, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn.

Đối với các dự án khu đô thị và khu công nghiệp, ông Bùi Văn Quang yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước về trình tự thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt lưu ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Theo phê duyệt đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Liên danh 5 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, Thaco, T&T Group và Hòa Phát đã được trao quyết định đầu tư.