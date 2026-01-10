NATO trấn an nguy cơ liên minh "khủng hoảng" vì vấn đề Greenland

Tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Alexus Grynkewich (Ảnh: Reuters).

Tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, ngày 9/1 cho biết liên minh quân sự này còn rất xa mới rơi vào tình trạng “khủng hoảng”, sau những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa Greenland về dưới sự kiểm soát của Mỹ.

“Cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ tác động nào ở cấp độ quân sự đối với công việc của tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng hiện nay chúng tôi vẫn sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của liên minh. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta còn rất xa mới ở trong một cuộc khủng hoảng vào lúc này", Tướng Grynkewich nói với các phóng viên trong chuyến thăm Phần Lan.

Những phát biểu của Tướng Grynkewich được đưa ra sau khi ông Trump nhiều lần tuyên bố mong muốn Mỹ kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản này của Đan Mạch.

Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược này, nơi có khoảng 57.000 dân.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố ngày 8/1, khi được hỏi ưu tiên của ông là bảo toàn liên minh quân sự NATO hay giành quyền kiểm soát Greenland, ông Trump trả lời: “Có thể đó sẽ là một sự lựa chọn".

Khi được một phóng viên hỏi về phát biểu này của ông Trump, Tướng Grynkewich cho biết ông không muốn bình luận về việc liệu NATO có thể tồn tại mà không có Mỹ hay không.

Ông Trump từ lâu đã nói về việc muốn giành quyền kiểm soát Greenland, nhưng đã gia tăng các lời cảnh báo trong những ngày qua.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ gặp các quan chức của Đan Mạch và Greenland vào tuần tới để thảo luận về vấn đề này. Cả Đan Mạch và Greenland đều nhiều lần bác bỏ mong muốn của Mỹ, khẳng định hòn đảo không phải để bán. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ cho Đan Mạch và Greenland.

Washington vốn đã có hiện diện quân sự tại Greenland, căn cứ Pituffik, được thiết lập từ Thế chiến II.

Khoảng 150 quân nhân Mỹ thường trực đóng tại căn cứ này, nhưng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng triển khai tới 6.000 binh sĩ trên khắp Greenland, chủ yếu do lo ngại rằng bất kỳ tên lửa nào của Liên Xô cũng sẽ bay qua hòn đảo này trên đường tới Bắc Mỹ.

Theo một hiệp ước ký năm 1951, Mỹ chỉ cần thông báo cho Đan Mạch nếu muốn một lần nữa điều thêm quân tới Greenland.