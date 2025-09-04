Khối sắt lạ tại dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 ở TPHCM

Những ngày qua, trên cầu Bình Triệu 1 (TPHCM), nhiều người đi xe máy chú ý đến hai khối dầm kim loại lớn đặt ở hai đầu cầu.

Khi công nhân tiến hành gia cố lan can, trải cấp phối đá dăm, hình hài công trình dần hiện rõ: Một cây cầu tạm dành cho xe máy lưu thông.

Cây cầu tạm bằng kim loại tại lối lên cầu Bình Triệu 1 (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cây cầu tạm này là một hạng mục quan trọng để đảm bảo xe máy lưu thông bình thường qua cầu Bình Triệu 1 trong thời gian kích nâng tĩnh không.

Cây cầu tạm được chia thành 2 phần, nối với nhau bởi một trục bản lề. Một phần đặt cố định tại đầu mố của cầu Bình Triệu 1, phần còn lại gác lên nhịp cầu sắp được kích nâng tĩnh không.

Trong thời gian tới, tiến trình kích nâng tĩnh không sẽ khiến liên nhịp của cầu Bình Triệu 1 tách ra khỏi đầu mố, nâng lên cao 1,07m. Cây cầu sắt có chức năng như một khớp nối di động, giúp xe máy di chuyển êm thuận qua điểm chênh lệch cao độ này.

Công nhân lắp đặt cầu tạm và trải cấp phối để tạo điểm vuốt nối (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo đại diện nhà thầu, thiết bị này giống với tấm sắt gắn ở mũi phà đường thủy, với chức năng như một cầu dẫn di động (gangway ramp), tùy biến theo mực nước lên xuống.

Dự kiến, sau khi kích nâng đủ cao độ, nhà thầu sẽ gia cố phần cầu, đồng thời thi công vuốt nối 2 đầu cầu để hoàn trả mặt đường.

Trong thời gian thi công cầu tạm, tài xế xe máy đi qua cầu Bình Triệu 1 cần chú ý quan sát (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, chiều 26/8, lực lượng chức năng bắt đầu cấm ô tô lên cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu. Luồng xe này được điều hướng rẽ trái qua cầu Bình Triệu 2.

Trên cầu Bình Triệu 2, nhà chức trách đã đặt cọc tiêu phản quảng để phân 2 chiều xe chạy. Trong đó, chiều từ trung tâm thành phố sang đường Phạm Văn Đồng được bố trí một làn cho ô tô, chiều ngược lại bố trí 2 làn hỗn hợp.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 nằm trên quốc lộ 13, là mắt xích giao thông trọng yếu tại cửa ngõ phía đông TPHCM. Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày phân luồng để thi công, giao thông quanh khu vực thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.