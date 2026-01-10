Hà Nội thí điểm tổ chức lại giao thông nút giao Kim Mã - Giang Văn Minh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Kim Mã - Giang Văn Minh nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 11/1.

Theo đó, tại nút giao Kim Mã - Giang Văn Minh, nhà chức trách quyết định tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu, cho phép các phương tiện được rẽ phải liên tục theo hướng từ Giang Văn Minh ra Kim Mã (đi trung tâm thành phố).

Cùng với đó, phương tiện rẽ trái từ Kim Mã vào Giang Văn Minh và phương tiện quay đầu trên đường Kim Mã (theo cả 2 hướng), sẽ bị cấm. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái và quay đầu sẽ theo hướng đi thẳng qua nút giao và quay đầu tại các điểm mở dải phân cách lân cận trên đường Kim Mã.

CSGT ở Hà Nội điều tiết giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khảo sát đề xuất phương án xén hè mở rộng mặt đường góc hè Giang Văn Minh - Kim Mã (cổng Nhà hát chèo Việt Nam).

Đồng thời, đơn vị này cũng được giao theo dõi và đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Các đơn vị liên quan được giao phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.