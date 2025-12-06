"Các bài dự thi tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông có tính khả thi cao"

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ". Trải qua 3 tháng (7, 8, 9) cuộc thi đã thu hút gần 1 triệu người tham gia.

Cụ thể, tại kỳ thi thứ nhất (từ 1/7 đến 31/7) đã có 310.060 người dự thi. Tại kỳ thi thứ hai (từ 1/8 đến 31/8) đã có 362.962 người dự thi. Tại kỳ thi thứ ba (từ 1/9 đến 30/9) đã có 245.021 người dự thi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, tại phần thi tự luận, nhiều bài thi đã đưa ra những giải pháp phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông mới, sáng tạo, có tính khả thi cao.

Ông Long lấy ví dụ như việc phối hợp với KOL, TikToker làm video ngắn (15-30 giây) tuyên truyền về an toàn giao thông trên các nền tảng mạng xã hội; xây dựng mô hình “Khu dân cư không vi phạm giao thông”; phát triển hạ tầng giao thông thông minh; sử dụng biển báo có tích hợp mã QR, biển báo điện tử để tạo sự chú ý và kịp thời điều chỉnh hiệu lệnh khi cần thiết.

Ngoài ra, các thí sinh còn đưa ra các giải pháp như ứng dụng công nghệ điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông theo lưu lượng phương tiện thực tế; phát triển các thiết bị an toàn, cảnh báo an toàn công nghệ mới, gắn chip điện tử trên phương tiện giao thông; phát triển ứng dụng di động dành cho người lái xe để cảnh báo khi đi qua các khu vực thường xảy ra tai nạn.

"Ngày 10/11 vừa qua, ban giám khảo cuộc thi đã họp, chấm điểm Chung khảo cuộc thi và xác định thứ hạng các giải của cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích", Thượng tá Long nói.

Nhận xét về cuộc thi, theo ông Long, cuộc thi đã được tổ chức theo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu ban tổ chức đề ra và thu hút được đông đảo người dân tham gia với gần 1 triệu người dự thi, trong đó có nhiều người thi cả ba kỳ.

Thành viên ban giám khảo cho biết, hình thức thi trực tuyến và các câu hỏi của cuộc thi được chuẩn bị công phu, sát thực tiễn với nhiều clip tình huống giao thông xảy ra trong thực tế. Cục Cảnh sát giao thông, công an các địa phương và ngành giáo dục đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, học sinh, sinh viên hưởng ứng, tham gia.

Ngoài ra, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi đã làm việc công tâm, khách quan.

"Thông qua cuộc thi, người tham gia được củng cố kiến thức, sự hiểu biết các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nắm bắt được các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về giao thông nói riêng", Thượng tá Long chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Long, tại phần thi tự luận, nhiều ý tưởng giải pháp phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông mới, sáng tạo, có tính khả thi cao đã được các thí sinh đưa ra.

Còn Nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Giáo dục, báo Dân trí (thành viên Ban giám khảo cuộc thi), chia sẻ năm nay cuộc thi thu hút gần 1 triệu bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đối tượng tham gia rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên, tới cán bộ, công chức, viên chức.

Theo ông Trung, chất lượng bài dự thi được hội đồng đánh giá khá đồng đều. Phần lớn người dự thi nắm vững các quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024.

"Nhiều bài thể hiện sự hiểu biết pháp luật khá sâu, cách trình bày mạch lạc, lập luận có căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn. Đặc biệt, nhóm thí sinh trẻ cho thấy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ số rất tốt", Nhà báo Lê Bảo Trung nhận xét.

Cũng theo ông Trung, nhiều bài thi đã đề xuất sử dụng camera AI, dữ liệu lớn (Big Data) và app cảnh báo giao thông thông minh. Điều này cho thấy nhận thức pháp luật của thế hệ trẻ đang chuyển từ “học thuộc” sang “hiểu bản chất để hành động”.

"Điểm nổi bật năm nay là ý tưởng gắn chặt giữa 3 yếu tố: pháp luật - công nghệ - cộng đồng. Các bài thi lọt chung khảo không dừng ở việc chấp hành luật đơn thuần mà đưa ra giải pháp cụ thể để cải tạo hiện trạng", nhà báo Lê Bảo Trung chia sẻ.

Ông Trung lấy ví dụ giải pháp mà các thí sinh đề xuất trong bài dự thi như: Tích hợp dữ liệu phạt nguội và VNeID để người dân tra cứu vi phạm tức thời; Xây dựng ứng dụng “mỗi công dân là một camera” phản ánh điểm đen giao thông; Đề xuất mô hình “giáo dục pháp luật an toàn giao thông ảo” trên nền tảng học trực tuyến trong trường học…

Thành viên ban giám khảo đánh giá, những sáng kiến này không chỉ thể hiện sự hiểu biết mà còn thể hiện tinh thần công dân số, biết ứng dụng công nghệ để phòng ngừa vi phạm.

Ý nghĩa thực tiễn của cuộc thi vì thế không chỉ dừng ở việc phổ biến luật, mà còn tạo ra diễn đàn xã hội hóa công tác tuyên truyền an toàn giao thông, giúp cơ quan quản lý tiếp nhận nhiều góc nhìn mới từ chính người dân.

Nhà báo Lê Bảo Trung cho biết, phần lớn các bài thi tập trung vào bốn nhóm vấn đề nổi cộm hiện nay gồm: Sử dụng điện thoại khi lái xe, không giữ khoảng cách an toàn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định…

Nhóm thứ hai là nâng cao ý thức tham gia giao thông đúng luật trong cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.

Nhóm thứ ba là ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông: phạt nguội, camera AI, bản đồ điểm đen tai nạn, app cảnh báo vi phạm.

Nhóm cuối cùng là trách nhiệm của doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng văn hóa giao thông, tuyên truyền tại cơ quan, trường học.

Ông Trung nhận xét, các bài dự thi đã phản ánh trung thực những bất cập trong thực tiễn đô thị hóa nhanh, từ hạ tầng, ý thức người dân đến công tác quản lý, giám sát.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" hồi đầu tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhận định, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” không chỉ là một sân chơi mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội.

“Cuộc thi lần này được tổ chức trên nền tảng số, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền, đặc biệt là giới trẻ, các em học sinh, sinh viên… có thể tiếp cận dễ dàng. Đây là một hình thức đổi mới trong tuyên truyền pháp luật, linh hoạt, thiết thực và hiệu quả trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.

Tôi kêu gọi các cơ quan đoàn thể, nhà trường, gia đình, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên… hãy tích cực tham gia cuộc thi, biến kiến thức pháp luật thành hành động cụ thể, biến khẩu hiệu “an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” thành hiện thực trên từng con đường, góc phố”, Thiếu tướng Mừng nhấn mạnh.

