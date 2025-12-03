Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng CSGT

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”. Ban tổ chức đã công bố thể lệ cuộc thi để mọi người cùng nắm bắt và tham gia.

Các bài dự thi được gửi về Cục Cảnh sát giao thông (Ảnh: Thành Đông).

Ban tổ chức cho biết, đối tượng dự thi gồm 100% cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT trên toàn quốc; cán bộ chiến sĩ, học viên, công nhân viên, công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND đang công tác, học tập tại các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các học viện, trường công an nhân dân (công an các đơn vị, địa phương).

Ngoài ra, ban tổ chức còn khuyến khích các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài tham gia cuộc thi.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi không được tham gia dự thi.

Về câu hỏi dự thi, ban tổ chức cho biết, cá nhân, tổ chức tham gia dự thi sẽ trả lời 3 câu hỏi về lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT trong 80 năm qua, cụ thể:

Câu 1: Quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của lực lượng CSGT. Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông? Những chiến công, thành tích tiêu biểu của lực lượng cảnh sát giao thông trong 80 năm qua?

Câu 2: Cảm nhận về một tấm gương cá nhân hoặc tập thể của lực lượng cảnh sát giao thông mà đồng chí, anh, chị biết?

Câu 3: Kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông trong kỷ nguyên phát triển mới. Liên hệ thực tiễn của bản thân trong quá trình công tác (đối với người tham gia dự thi là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông).

Về hình thức thi bao gồm:

- Thí sinh dự thi độc lập (cá nhân) hoặc theo nhóm (tối đa không quá 5 người).

- Bài dự thi trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocoppy; nội dung trả lời câu 2 và câu 3 không quá 1.500 từ/câu hỏi.

- Bài dự thi có thể kèm tranh, ảnh, mô hình minh họa hoặc những hình thức minh họa trên môi trường điện tử.

- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và có thể sử dụng bài dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

Về thời gian tổ chức cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi cho biết công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận các bài viết tham gia dự thi (hoàn thành trong tháng 8); lựa chọn 10 bài thi xuất sắc nhất gửi về ban tổ chức cuộc thi của Bộ Công an (Cục CSGT) trước ngày 30/9 để tham gia vòng chung khảo.

Theo đó, vòng chung khảo cuộc thi sẽ được tổ chức ở Bộ Công an (từ tháng 10 đến tháng 11).

Về nội dung bài dự thi, ban tổ chức cho biết, người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi; đảm bảo đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không chứa nội dung bí mật nhà nước, không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có nguồn chính thống, chú thích rõ ràng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như truyền bá tư tưởng sai lệch về lực lượng CSGT; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định nêu trên sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy giải thưởng.

Yêu cầu về hình thức, ban tổ chức cuộc thi cho biết, ngôn ngữ trình bày bài dự thi bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4; hình thức viết (đánh máy, viết tay); đánh số trang theo thứ tự. Bài dự thi đóng thành quyển, bìa cứng, trang bìa ghi rõ:

Bài dự thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ; điện thoại liên hệ; chức vụ, cấp bậc hàm, đơn vị công tác (nếu là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân).

Ngoài ra, bài dự thi cần trình bày rõ ràng, sạch đẹp, có bố cục chặt chẽ, bám sát chủ đề; khuyến khích các bài thi đầu tư công phu, có tư liệu, hình ảnh, mô hình minh họa, phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, chủ đề cuộc thi và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Về số lượng bài dự thi, theo ban tổ chức, mỗi cá nhân, tập thể chỉ được tham gia 1 bài dự thi.

Về việc lưu giữ và sử dụng bài dự thi, ban tổ chức cuộc thi cho hay, Cục Cảnh sát giao thông sẽ lưu giữ các bài dự thi vòng chung khảo; công an đơn vị, địa phương lưu giữ các bài dự thi do người dự thi gửi về tham gia.

Bài dự thi đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông tin báo chí và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông.

Thời gian tiếp nhận bài dự thi, theo ban tổ chức, công an đơn vị, địa phương sẽ tiếp nhận các bài viết tham gia cuộc thi từ ngày 20/4 đến ngày 31/8; lựa chọn 10 bài thi xuất sắc nhất gửi về Cục Cảnh sát giao thông trước ngày 30/9 để tham gia vòng chung khảo.

Còn tại Cục Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức tiếp nhận các bài viết từ ngày 20/4; tổ chức chấm điểm, tổng kết và trao giải cuộc thi vòng chung khảo trong tháng 11.

Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi

- Công an đơn vị, địa phương chủ động công bố thông tin về địa điểm, phương thức tiếp nhận, thời gian tiếp nhận bài dự thi.

- Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận bài tham gia cuộc thi của các cá nhân, tập thể từ ngày 20/4 đến 31/8 theo địa chỉ: số 39 Đặng Vũ Hỷ, thành phố Hà Nội, Email: phongtuyentruyencsgt@gmail.com.