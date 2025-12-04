Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Thể lệ cuộc thi năm nay như sau:

Đối tượng dự thi là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Các đại biểu cùng bấm nút khởi động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” (Ảnh: Hải Long).

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức thi không được tham gia dự thi.

Nội dung cuộc thi, các thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tình huống (qua các clip ngắn) về những nội dung liên quan đến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Về hình thức thi, thi trực tuyến hàng tháng trên Trang Thông tin điện tử Cục CSGT (địa chỉ: http://www.csgt.vn/, https://www.facebook.com/cuccanhsatgiaothong) và báo Dân trí (địa chỉ: https://dantri.com.vn/).

Thời gian thi: Từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9, gồm 3 kỳ thi, mỗi kỳ thi sẽ diễn ra trong 1 tháng:

- Kỳ 1: 1/7-31/7;

- Kỳ 2: 1/8-31/8;

- Kỳ 3: 1/9-30/9.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra trong quý IV năm 2025.

Cách thức tham gia, người dự thi truy cập hệ thống thi qua đường link nêu trên và có thể bắt đầu thi ngay. Bài thi gồm 8 câu hỏi (3 câu trắc nghiệm, 4 câu tình huống, 1 câu kiến nghị, đề xuất giải pháp).

Thi trắc nghiệm: người dự thi trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn các đáp án đúng trong thời gian 5 phút.

Thi giải tình huống giao thông: Thi xong phần thi trắc nghiệm, người dự thi tiến hành thi giải tình huống giao thông qua 4 clip ngắn; người dự thi phải trả lời câu hỏi dựa trên các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thời gian làm bài không quá thời gian thi của kỳ thi theo quy định.

Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) tham gia chấm các tác phẩm dự thi (Ảnh: Thành Đông).

Đề xuất giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Sau khi kết thúc phần thi thứ 2 (phần thi giải tình huống giao thông), người thi điền các thông tin cá nhân và tiếp tục làm phần thi cuối cùng là kiến nghị, đề xuất các giải pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phần thi đề xuất giải pháp không quá 1.000 từ. Thời gian làm bài không quá thời gian thi của kỳ thi theo quy định.

Người dự thi có thể trả lời nhiều lần đối với bài thi trắc nghiệm và giải tình huống giao thông. Tuy nhiên, sau khi điền các thông tin cá nhân và đề xuất các giải pháp và kết thúc bài dự thi của kỳ thi, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và lưu trữ dữ liệu dự thi để làm kết quả cuối cùng. Người dự thi có thể tham gia nhiều kỳ thi.

Yêu cầu về nội dung, người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi; đảm bảo đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không chứa nội dung bí mật nhà nước, không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có nguồn chính thống, chú thích rõ ràng.

Ngoài ra, ban tổ chức nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như truyền bá tư tưởng sai lệch, vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Cục Cảnh sát giao thông và báo Dân trí lưu giữ các bài dự thi. Bài dự thi đạt giải cao sẽ được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông.

Về cơ cấu giải thưởng, giải Nhất: 1 giải, gồm tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng; giải Nhì: 3 giải, mỗi giải gồm tiền thưởng trị giá 15 triệu đồng; giải Ba: 5 giải, mỗi giải gồm tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng; giải Khuyến khích: 15 giải, mỗi giải gồm tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng; giải phụ cho các bài dự thi xuất sắc ở các kỳ thi.

Về hình thức khen thưởng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông sẽ tặng Giấy khen cho các cá nhân có bài thi đạt từ giải Khuyến khích trở lên và một số cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng cuộc thi tốt, có nhiều bài dự thi chất lượng, đạt giải cao.

Về việc tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi, kết thúc mỗi kỳ thi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ chấm, lựa chọn 10 bài thi đạt kết quả xuất sắc nhất để tham gia vòng chung khảo.

Kết quả thi hàng tháng được công bố ngay sau khi có kết quả trên Trang thông tin điện tử Cục CSGT, báo Dân trí và các phương tiện thông tin đại chúng. Vòng chung khảo sẽ chấm, lựa chọn từ 30 bài thi xuất sắc (hoặc theo đề xuất của Ban Giám khảo đối với các trường hợp có 1 người dự thi đạt xuất sắc ở nhiều kỳ thi) để công nhận các bài đạt giải của cuộc thi.

Giải thưởng cuộc thi sẽ được công bố và trao thưởng tại lễ trao giải cuộc thi trong quý IV/2025.